छात्र आंदोलन पर BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले- राहुल गांधी दिल्ली में उछलते हैं, झारखंड में चुप क्यों? दम है तो समर्थन वापस लें

Aditya Sahu on Jharkhand student protest: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने झारखंड में JPSC और JSSC द्वारा आयोजित सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में राज्य सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। रामगढ़ में BJP के राज्य पदाधिकारियों की बैठक के दौरान संगठन के भविष्य के कार्यक्रमों की योजना बनाने के साथ-साथ छात्रों के व्यापक आंदोलन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए BJP के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर छात्रों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुनौती दी।