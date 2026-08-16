‘देशद्रोही कहा, 6 घंटे बंधक बनाकर गालियां दी’, राहुल गांधी के सामने नीट प्रदर्शनकारी छात्रों ने बयां किया अपना दर्द

Rahul Gandhi and NEET Protest Students: नीट प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्रों ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने अपना दर्द साझा किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर छात्रों के साथ हुई बातचीत का करीब साढ़े 10 मिनट का वीडियो शेयर किया है। इसमें छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज, हिरासत और बदसलूकी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए।