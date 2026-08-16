वंदे मातरम विवाद: बेगूसराय में BJP का आक्रोश मार्च, गिरिराज सिंह बोले- मोदी जी को गाली देते-देते देश को बदनाम करने लगी कांग्रेस

विरोध मार्च के दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन तीनों नेताओं ने मिलकर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का अपमान किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 'वंदे मातरम' सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय आत्म-सम्मान और गौरव का प्रतीक है। यह एक ऐसा गीत है जिसे गाते हुए हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई के दौरान खुशी-खुशी अपनी जान कुर्बान कर दी थी।