बेगूसराय कोर्ट में बेहोश हुआ कैदी, स्ट्रेचर नहीं मिला तो सिपाही ने गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

Bihar Police Viral Video: बिहार के बेगूसराय कोर्ट में सुनवाई के लिए लाए गए एक कैदी की भीषण गर्मी और उमस के कारण अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए ड्यूटी पर तैनात बिहार पुलिस के कॉन्स्टेबल अनिल कुमार ने तुरंत उस कैदी को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। अस्पताल पहुंचाया गया यह कैदी लोगों को डराने-धमकाने और ठगी करने के लिए नकली DSP बनकर घूमता था।