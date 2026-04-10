स्कूल में कोल्ड ड्रिंक समझ शराब पी गया था छात्र; NHRC ने लिया एक्शन, मुख्य सचिव और DGP को भेजा नोटिस

शराब के नशे में धुत्त जब बच्चा घर लौटा और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसके परिवार वाले पूरी तरह से सदमे में आ गए, उन्हें समझ ही नहीं आया की क्या हुआ है। कुछ देर बाद छात्र के दोस्तों ने बताया कि उसने कुछ पी लिया है। परिवार के लोग स्कूल पहुंचे और प्राचार्य और पुलिस को इस बात की सूचना दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्कूल परिसर की तलाशी ली, जिससे एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने स्कूल के टॉयलेट से लगभग 204 लीटर अवैध शराब बरामद की जो 23 कार्टन में पैक थी।