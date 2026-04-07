बिहार में स्कूल के शौचालय में रखे थे शराब के कार्टन, चौथी का छात्र पीकर हुआ टल्ली; घर पहुंचा तो…

सिसवा गांव के रहने वाले मोहम्मद परवेज आलम के 11 साल के बेटे मोहम्मद शोएब रोज की तरह ही आज भी स्कूल गया था। जब वह दोपहर में स्कूल से घर लौटा तो वह अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, और उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। नशे के असर के कारण छात्र शोएब की हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी मां रिजवाना खातून और उसके चाचा मोहम्मद खुर्शीद उसे ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। आनन-फानन में स्थानीय डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। परिजनों के अनुसार, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है।