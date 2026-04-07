मेहमान संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, गैर-मर्दों से अश्लील चैट पर टोका तो दी जेल की धमकी; सास पहुंची आयोग

सास के अनुसार, उनके बेटे और पड़ोस की एक लड़की के बीच प्रेम संबंध था। जिसके बाद 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से एक मंदिर में शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक-ठाक चला लेकिन शादी के महज दो साल बाद ही रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। सास का आरोप है कि एक दिन बहू घर आए एक मेहमान के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई, जिससे परिवार में भारी विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बहू ने उस समय माफी मांग ली थी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया था। जिसके बाद बेटे ने अपनी पत्नी पर भरोसा करते हुए परिवार के बाकी सदस्यों से अलग होकर रहने का फैसला किया।