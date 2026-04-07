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पटना

मेहमान संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, गैर-मर्दों से अश्लील चैट पर टोका तो दी जेल की धमकी; सास पहुंची आयोग

पटना में एक सास ने अपनी बहु के खिलाफ महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। सास का आरोप है कि बहु का कई मर्दों के साथ अवैध संबंध हैं। सास ने आयोग से अपील की है कि उसके बेटे का घर बर्बाद होने से बचा लें। 

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 07, 2026

bihar news, अवैध संबंध

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Bihar News: राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला बिहार राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया है। इस मामले में एक सास ने अपनी बहू और उसके आचरण पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सास का दावा है कि शादी के महज दो साल बाद ही उनकी बहू घर आए एक मेहमान के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अब बहू के दूसरे पुरुषों के साथ लगातार अवैध संबंध चल रहे हैं, जिस वजह से उनका बेटा गहरे सदमे में चला गया है और फिलहाल उसका मानसिक इलाज चल रहा है। यह मामला अब आयोग तक पहुंच गया है और सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है।

10 साल पहले हुआ प्रेम विवाह

सास के अनुसार, उनके बेटे और पड़ोस की एक लड़की के बीच प्रेम संबंध था। जिसके बाद 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से एक मंदिर में शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक-ठाक चला लेकिन शादी के महज दो साल बाद ही रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। सास का आरोप है कि एक दिन बहू घर आए एक मेहमान के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई, जिससे परिवार में भारी विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बहू ने उस समय माफी मांग ली थी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया था। जिसके बाद बेटे ने अपनी पत्नी पर भरोसा करते हुए परिवार के बाकी सदस्यों से अलग होकर रहने का फैसला किया।

साथ रहने के लिए वापस आने के बाद फिर बढ़ा तनाव

सास ने आयोग को बताया कि समय बीतने के साथ परिवार के सदस्यों ने आखिरकार 2024 में इस जोड़े को घर वापस लौटने के लिए मना लिया। इस दौरान बहू ने एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। हालांकि, बहू का व्यवहार एक बार फिर से धीरे-धीरे बदलने लगा। वह अक्सर छत या बाथरूम में जाकर लंबे समय तक फोन पर बात करती रहती थी, जिससे परिवार के सदस्यों को उस पर शक होने लगा।

मोबाइल फोन चेक करने पर खुला राज

सास के मुताबिक शक होने पर बेटे ने आखिरकार एक दिन अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक किया और जो कुछ उसे पता चला उससे वह पूरी तरह टूट गया। आरोप है कि बहू का संबंध सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग पुरुषों के साथ था। मोबाइल चैट में अश्लील और निजी बातचीत सामने आई, जिससे बेटे को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। सास ने इन चैट के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर महिला आयोग को सौंपा दिया है।

बहू ने जेल भेजने की धमकी दी

सास का आरोप है कि जब उनके बेटे ने इस मामले पर शांति से बात करने की कोशिश की, तो बहू ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उसे दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। कथित तौर पर बहू ने धमकी देते हुए कहा, 'तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि महिलाओं के लिए कानून कितने सख्त हैं, मैं दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों में पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी।'

याचिकाकर्ता ने बताया कि लगातार तनाव और झगड़ों के कारण उनके बेटे की मानसिक सेहत बिगड़ गई है। वह फिलहाल इलाज करवा रहा है और सदमे की हालत में है। इसके बावजूद बेटा अपनी शादी बचाना चाहता है क्योंकि उसकी एक छह साल की बेटी है। अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह परिवार को टूटने से बचाना चाहता है। सास ने आयोग से अपील की है कि वे उनके बेटे की घरेलू जिंदगी को पटरी पर लाने में मदद करें।

महिला आयोग में 8 मई को सुनवाई

बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य शीला टुड्डू ने पुष्टि की कि सास द्वारा दायर याचिका के साथ कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी जमा किए गए हैं। बहू को समन जारी किया गया है, जिसमें उसे पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है, जिस दिन आगे की कार्रवाई करने से पहले दोनों पक्षों को आमने-सामने सुना जाएगा।

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पटना
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Published on:

07 Apr 2026 01:22 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मेहमान संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, गैर-मर्दों से अश्लील चैट पर टोका तो दी जेल की धमकी; सास पहुंची आयोग

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