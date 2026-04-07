बिहार MLC चुनाव: एनडीए की राह आसान, चिराग का खुल सकता है खाता; महागठबंधन के सामने बड़ी चुनौती

राज्य सभा चुनाव के बाद बिहार में विधान परिषद चुनाव की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 11 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। साथ ही चर्चा है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी भी अपना खाता खोल पाएगी। विधान परिषद सूत्रों के अनुसार, नई सरकार के गठन के तुरंत बाद विधानसभा कोटे से विधान परिषद चुनाव की घोषणा की जाएगी। चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।