बिहार में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत: 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

30 मई को आंधी और तूफान की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में मानसून पूर्व की इस बारिश का असर 30 मई की शाम तक देखा जाएगा। लगातार चार दिनों की इस बारिश और ठंडी हवाओं के कारण बिहार का औसत अधिकतम तापमान जो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वह गिरकर 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।