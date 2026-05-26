26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

RJD के मुस्लिम MLC ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कर दी मांग

RJD MLC Kari Mohammad: बिहार में आरजेडी (RJD) के मुस्लिम विधान पार्षद कारी मोहम्मद सोहैब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बड़ी मांग की है। सोहैब ने दलील दी है कि गाय भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आस्था का मुख्य आधार है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 26, 2026

RJD MLC Kari Mohammad

राजद MLC कारी मोहम्मद

RJD MLC Kari Mohammad:बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद (MLC) कारी मोहम्मद सोहैब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आधिकारिक मांग की है। आरजेडी के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे द्वारा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संवेदनशील और धार्मिक महत्व के विषय पर चिट्ठी लिखे जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।

करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं

राजद एमएलसी कारी मोहम्मद सोहैब ने बकायदा अपने लेटरपैड पर प्रधानमंत्री को विनम्र निवेदन भेजा है। उन्होंने अपनी इस मांग के पीछे भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के बहुसंख्यक समाज की जनभावनाओं का मजबूत तर्क दिया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कारी मोहम्मद सोहैब ने कहा, 'भारत की सभ्यता और संस्कृति में गाय का स्थान सदियों से श्रद्धा, सेवा और करुणा के प्रतीक के रूप में रहा है। गाय हमारी संस्कृति, आस्था, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इससे देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं और आस्था गहराई से जुड़ी हुई हैं।'

यह मांग किसी एक समुदाय या वर्ग की नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में राजद विधान पार्षद ने कई अहम बिंदुओं को सामने रखते हुए केंद्र सरकार से इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि देश की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बेहद जरूरी और समय की मांग प्रतीत होती है कि गाय के संरक्षण और संवर्धन को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान और कानूनी महत्व प्रदान किया जाए।

गौ-संरक्षण के प्रति लोगों में आएगी जागरूकता

सोहैब का मानना है कि यदि भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है, तो इससे देश के कोने-कोने में गौ-संरक्षण के प्रति लोगों में सकारात्मक और मजबूत जागरूकता आएगी। उन्होंने पत्र में विशेष रूप से लिखा कि यह मांग किसी एक खास समुदाय, जाति या वर्ग की नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल से जुड़ा विषय है। गाय को यह राष्ट्रीय दर्जा मिलने से देश में सह-अस्तित्व और करुणा की वह भावना और सशक्त होगी, जिसने सदियों से इस देश को अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोकर रखा है।

आवश्यक कदम उठाने की मांग

अपने पत्र के अंत में कारी मोहम्मद सोहैब ने लिखा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से भारतीय संस्कृति, सह-अस्तित्व और करुणा की उस भावना को और अधिक बल मिलेगा, जिसने सदियों से इस देश को एक सूत्र में बांध रखा है। इसलिए, यह एक विनम्र अनुरोध है कि नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कृपया गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।

ये भी पढ़ें

सोनू-मोनू गैंग के पीछे पड़ी STF और 3 DSP की टीम, 8 जिलों में छापेमारी; पुलिस वालों की ली थी तलाशी
पटना
Sonu Monu gang Bihar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

26 May 2026 05:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / RJD के मुस्लिम MLC ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कर दी मांग

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार पुलिस को चैलेंज देने वाले को नागपुर से घसीट लाई थी यह IPS, अब केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी

IPS Nitasha Gudiya of Bihar Cadre
पटना

सोनू-मोनू गैंग के पीछे पड़ी STF और 3 DSP की टीम, पुलिस वालों की ली थी तलाशी

Sonu Monu gang Bihar
पटना

MLC चुनाव के ऐलान के साथ ही एनडीए में हलचल, जीतन राम मांझी ने BJP के सामने रख दी बड़ी शर्त

jitan ram manjhi on bihar mlc election
पटना

'पुराने वीडियो से अब मुझे ट्रोल करेंगे', BJP में शामिल होते ही किस क्लिप का जिक्र करने लगीं रितु जायसवाल?

ritu jaiswal joins bjp
पटना

बिहार में नदी किनारे दौड़ेंगी गाड़ियां, 2030 तक बनेंगे 3 नए गंगा पथ; मिनटों में तय होगा घंटों का सफर

Bihar Ganga Path Project
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.