RJD के मुस्लिम MLC ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कर दी मांग

राजद एमएलसी कारी मोहम्मद सोहैब ने बकायदा अपने लेटरपैड पर प्रधानमंत्री को विनम्र निवेदन भेजा है। उन्होंने अपनी इस मांग के पीछे भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के बहुसंख्यक समाज की जनभावनाओं का मजबूत तर्क दिया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कारी मोहम्मद सोहैब ने कहा, 'भारत की सभ्यता और संस्कृति में गाय का स्थान सदियों से श्रद्धा, सेवा और करुणा के प्रतीक के रूप में रहा है। गाय हमारी संस्कृति, आस्था, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इससे देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं और आस्था गहराई से जुड़ी हुई हैं।'