MLC चुनाव के ऐलान के साथ ही NDA में हलचल, जीतन राम मांझी ने 1 सीट पर ठोका दावा

फिलहाल एनडीए के भीतर जो शुरुआती फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसके तहत खाली हो रही 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पास ही रहने की उम्मीद है। वहीं, बीजेपी अपने कोटे में 3 सीटें रखने की तैयारी में है। बाकी बची दो सीटों में से एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में जा सकती है, जहां चर्चा है कि चिराग पासवान अपने भांजे को उच्च सदन भेज सकते हैं। वहीं, आखिरी सीट उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के खाते में जा सकती है और इस सीट से मंत्री दीपक प्रकाश उच्च सदन जा सकते हैं।