‘अब मुझे पुराने वीडियो से ट्रोल किया जाएगा’, BJP से जुडते ही किस क्लिप का जिक्र करने लगीं रितु जायसवाल?

पार्टी बदलते ही पत्रकारों ने रितु जायसवाल से सवाल पूछा कि आप तो तेजस्वी यादव को अपना भाई मानती थीं और उन्हें राखी बांधती थीं, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? इस पर रितु ने बेहद कड़ा और भावुक कर देने वाला पलटवार किया। उन्होंने कहा, "राखी बांधने और मुंहबोली बहन होने की बात छोड़ दीजिए। पूरे बिहार और देश की जनता ने देखा है कि उन्होंने (तेजस्वी यादव) अपनी सगी बहन रोहिणी आचार्य के साथ क्या किया। जब वे अपनी सगी बहन के नहीं हो सके, तो मैं तो फिर भी सिर्फ एक मुंहबोली बहन थी।"