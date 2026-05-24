पहले JDU, फिर लालू यादव का साथ, अब BJP में क्यों जा रहीं रितु जायसवाल? कभी मुस्लिमों के लिए ठुकराया था टिकट

Ritu Jaiswal Joining BJP: बिहार की सियासत में नेताओं का पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब किसी पार्टी की कोई फायरब्रांड महिला नेत्री अचानक अपनी पूरी राजनीतिक विचारधारा को उलटकर धुर विरोधी खेमे में शामिल होती है, तो चर्चा होना तो तय है। बिहार की राजनीति में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व महिला सेल अध्यक्ष रह चुकी रितु जायसवाल 26 मई को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामने जा रही हैं। जिसे लेकर सवाल यह उठ रहा है कि कभी जिस नेत्री ने मुसलमानों (अल्पसंख्यकों) के नाम पर बीजेपी का टिकट ठुकराने का बड़ा दावा किया था, वे अब अचानक उसी कमल के साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो गई हैं?