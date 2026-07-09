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‘कारसेवकों पर गोली चलवाई, अब राम का नाम ले रहे’, BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने सपा और ममता पर साधा निशाना

Bihar Politics News: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा- कारसेवकों पर गोली चलवाने वालों का भगवान राम से कोई नाता नहीं, विपक्ष सिर्फ दिखावा कर रहा है।
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पटना

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Pratiksha Gupta

Jul 09, 2026

BJP attacks opposition, SP firing on Karsevaks

BJP अध्यक्ष संजय सरावगी | फोटो सोर्स- IANS

Ram Mandir Case Update: 'इन लोगों को भगवान राम से कोई वास्तविक लगाव नहीं है… जिस समाजवादी पार्टी ने पुलिस फायरिंग का ऑर्डर देकर सैकड़ों कारसेवकों को मरवा दिया, आज वही लोग राम जी को याद करने का ढोंग कर रहे हैं।' बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भगवान राम के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। सरावगी ने कहा कि ममता बनर्जी हो या कोई भी अन्य विपक्षी पार्टीराम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों का प्रभु श्री राम से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं हैं।

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Mithilesh Tiwari

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Updated on:

09 Jul 2026 10:50 am

Published on:

09 Jul 2026 10:50 am

Hindi News / National News / ‘कारसेवकों पर गोली चलवाई, अब राम का नाम ले रहे’, BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने सपा और ममता पर साधा निशाना

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