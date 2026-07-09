‘कारसेवकों पर गोली चलवाई, अब राम का नाम ले रहे’, BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने सपा और ममता पर साधा निशाना

BJP अध्यक्ष संजय सरावगी | फोटो सोर्स- IANS
Ram Mandir Case Update: 'इन लोगों को भगवान राम से कोई वास्तविक लगाव नहीं है… जिस समाजवादी पार्टी ने पुलिस फायरिंग का ऑर्डर देकर सैकड़ों कारसेवकों को मरवा दिया, आज वही लोग राम जी को याद करने का ढोंग कर रहे हैं।' बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भगवान राम के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। सरावगी ने कहा कि ममता बनर्जी हो या कोई भी अन्य विपक्षी पार्टीराम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों का प्रभु श्री राम से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं हैं।
खबर अपडेट हो रही है...
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग