मोदी कैबिनेट फेरबदल: AAP तोड़ने का क्या राघव चड्ढा और संदीप पाठक को मिलेगा इनाम?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले दिनों अन्य विपक्षी दलों से एनडीए में शामिल हुए बागी सांसदों को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा और संदीप पाठक का नाम कैबिनेट में शामिल करने का चल रहा है। हालांकि राघव चड्ढा का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा के नेतृत्व में ही आम आदमी पार्टी के सात सांसदों ने बीजेपी में विलय किया था।