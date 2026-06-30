Modi Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट में होने वाला है फेरबदल? ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीतारमण का बदल सकता है विभाग

Modi Cabinet Reshuffle: नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरदबल की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक, संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें कई नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी होगी, तो वहीं कई नेताओं के विभाग बदले जा सकते है। खासतौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग बदले जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं और नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।