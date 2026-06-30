कारगिल का वो किस्सा, जब आमने-सामने आए भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक, शेयर की सिगरेट और चॉकलेट

उस समय पाकिस्तानी सैनिक अभी अपने बंकर तैयार कर रहे थे और लगभग खुले में थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई उनके लिए बेहद विनाशकारी साबित हुई, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय पक्ष ने इतनी भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद तैनात कर रखा है। भारतीय सैनिक पूरी तरह सतर्क थे। दूरबीन से देखने पर पाकिस्तानी पक्ष में अफरा-तफरी साफ दिखाई दे रही थी। करीब दो-तीन मिनट की गोलीबारी के बाद कर्नल शर्मा ने देखा कि एक बंकर के पीछे से किसी ने सफेद झंडा लहराया। यह संकेत था कि दूसरा पक्ष गोलीबारी रोककर बातचीत करना चाहता है। पुस्तक के अनुसार, नायब सूबेदार अभय ने कर्नल शर्मा को सलाह दी कि वे किसी भी कीमत पर पाकिस्तानियों पर भरोसा न करें।