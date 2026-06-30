30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कारगिल का वो किस्सा, जब आमने-सामने आए भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक, शेयर की सिगरेट और चॉकलेट

Kargil War Story: कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के कर्नल राजिंदर कुमार शर्मा और पाकिस्तानी मेजर जावेद के बीच हुई अनोखी मुलाकात की कहानी पढ़ें, जिसमें दोनों अधिकारियों ने सिगरेट और चॉकलेट साझा की।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 30, 2026

Kargil War encounter: india vs Pakistan

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

Kargil War: कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया था। 85 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पहाड़ी चोटियों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने में सफलता हासिल की। हालांकि, इस युद्ध के दौरान एक ऐसा पल भी आया, जब दोनों देशों के दो युवा सैन्य अधिकारियों ने बातचीत की, एक-दूसरे के साथ सिगरेट और चॉकलेट साझा कीं और फिर अपनी-अपनी चौकियों पर लौट गए।

यह कहानी भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 'कर्नल राजिंदर कुमार शर्मा' की है, जिसका उल्लेख उनके दोनों बेटों ने 'शूरवीर' नामक पुस्तक में किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन पिछले वर्ष 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' ने किया था। युद्ध की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को तीन गैलेंट्री मेडल और राष्ट्रपति से पहले दो पदक प्राप्त करने वाले 60 वर्षीय कर्नल शर्मा ने 'इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में जून 1999 की उस घटना को याद किया।

क्या हुआ था?

कर्नल राजिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि युद्ध शुरू होने से पहले उनकी बटालियन 22 ग्रेनेडियर्स को हैदराबाद से कारगिल भेजा गया था। वह एक जेसीओ और नौ सैनिकों की छोटी-सी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी टीम 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्वाइंट 5465 की ओर बढ़ रही थी। तभी पास की एक पहाड़ी पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि प्वाइंट 5465 की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने रणनीतिक रूप से बेस पर एक अन्य टुकड़ी तैनात की थी। हथियार इस तरह लगाए गए थे कि उनका निशाना सीधे पाकिस्तानी बंकरों पर था।

उस समय पाकिस्तानी सैनिक अभी अपने बंकर तैयार कर रहे थे और लगभग खुले में थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई उनके लिए बेहद विनाशकारी साबित हुई, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय पक्ष ने इतनी भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद तैनात कर रखा है। भारतीय सैनिक पूरी तरह सतर्क थे। दूरबीन से देखने पर पाकिस्तानी पक्ष में अफरा-तफरी साफ दिखाई दे रही थी। करीब दो-तीन मिनट की गोलीबारी के बाद कर्नल शर्मा ने देखा कि एक बंकर के पीछे से किसी ने सफेद झंडा लहराया। यह संकेत था कि दूसरा पक्ष गोलीबारी रोककर बातचीत करना चाहता है। पुस्तक के अनुसार, नायब सूबेदार अभय ने कर्नल शर्मा को सलाह दी कि वे किसी भी कीमत पर पाकिस्तानियों पर भरोसा न करें।

पाकिस्तानी सैनिक ने लहराया सफेद झंडा

नायब सूबेदार अभय की सलाह के बाद राजिंदर कुमार शर्मा ने स्थिति का आकलन किया। तभी उन्होंने देखा कि तीन-चार पाकिस्तानी सैनिक सफेद झंडे लेकर अपने बंकर से नीचे उतर रहे हैं। वे चिल्लाकर भारतीय सैनिकों से आगे न बढ़ने की गुहार लगा रहे थे।

भारतीय पक्ष पूरी तरह सतर्क था, लेकिन उनके सामने एक अप्रत्याशित स्थिति थी। उनके पास सफेद झंडा नहीं था। ऐसे में लांस नायक तुला राम आगे आए। उन्होंने अपनी सफेद बनियान उतारकर उसे अपनी 'INSAS' राइफल की नली पर बांध दिया और कर्नल शर्मा के साथ आगे बढ़ने की पेशकश की।

इसी दौरान रेडियो ऑपरेटर ग्रेनेडियर हरिनंदन ने कर्नल शर्मा को सलाह दी कि वे रेडियो पर 'टाइगर' और 'लैम्ब' से संपर्क करें तथा आगे न बढ़ें। हालांकि, राजिंदर कुमार शर्मा ने उन्हें रेडियो बंद करने का निर्देश दिया।

पाकिस्तानी सैनिक असमंजस में पड़ गए

उधर, पाकिस्तानी सैनिक भी असमंजस में थे कि आगे क्या हो रहा है। वे लगातार चिल्ला रहे थे, 'केवल दो, केवल दो।' राजिंदर कुमार शर्मा ने देखा कि उनके दो सैनिक अपनी-अपनी जगह पर तैनता हो गए, जबकि दो आगे बढ़ गए। इस पर भारत की तरफ से राजिंदर कुमार शर्मा और तुला राम लगभग 50 मीटर आगे बढ़ गए। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने आग्रह किया कि केवल एक अधिकारी ही आगे आए।

इस पर राजिंदर कुमार शर्मा अकेले लगभग 150 मीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़े और वहां उनकी मुलाकात लंबे कद के पाकिस्तानी अधिकारी मेजर जावेद से हुई। राजिंदर कुमार शर्मा ने अपना परिचय कैप्टन आर.के. के रूप में दिया। बाचतीत में उन्होंने बताया कि मेजर जावेद बेहद सलीके से तैयार था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे सैलून से आया हो।

मेजर जावेद ने बताया कि उनकी तरफ काफी नुकसान हुआ है। उसने पूछा कि भारतीय सेना ने गोलीबारी क्यों शुरू की। इस पर कर्नल शर्मा ने जवाब दिया, 'पहले गोलीबारी आपकी तरफ से शुरू हुई थी। हमने तो केवल जवाबी कार्रवाई की।'

सिगरेट और चॉकलेट का आदान-प्रदान

कुछ देर बातचीत के बाद मेजर जावेद ने राजिंदर कुमार शर्मा को सिगरेट दी। दोनों ने साथ बैठकर सिगरेट पी। इस दौरान राजिंदर कुमार शर्मा ने उनसे पूछा कि वे उस स्थान पर क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा, 'आपको यहां से दो किलोमीटर आगे जाना चाहिए।'

मेजर जावेद ने आश्वासन दिया कि वह भारतीय पक्ष का संदेश अपने मुख्यालय तक पहुंचा देंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना से गोलीबारी न करने का अनुरोध किया। इस पर कर्नल शर्मा ने कहा कि उनकी टीम प्वाइंट 5465 की ओर बढ़ रही है। यदि उन पर गोली चलाई गई तो भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करेगी।

राजिंदर कुमार शर्मा के अनुसार, यह सुनकर पाकिस्तानी अधिकारी मुस्कुरा दिए और उनकी बात से सहमत हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी राजिंदर कुमार शर्मा को दे दी। राजिंदर कुमार शर्मा मुस्कुराते हुए लाइटर मांगा और मेजर जावेद ने उन्हें अपना लाइटर दे दिया। बदले में कर्नल शर्मा ने उन्हें कैडबरी की एक चॉकलेट बार दी, जो उन्हें इससे पहले कैप्टन बी.एम. करियप्पा ने प्वाइंट 5203 पर आपातकालीन राशन के रूप में दी थी। इसके बाद दोनों अधिकारी अपने-अपने सैनिकों के पास लौट गए।

‘पीएम मोदी सोते नहीं, वह मेरे जैसे’, डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 6 बजे जताई थी भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने की इच्छा, सर्जिओ गोर ने सुनाया मज़ेदार किस्सा

ये भी पढ़ें
PM Narendra Modi meets Donald Trump

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Jun 2026 12:49 pm

Hindi News / National News / कारगिल का वो किस्सा, जब आमने-सामने आए भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक, शेयर की सिगरेट और चॉकलेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कांग्रेस ने लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा- शहीद सैनिकों की नहीं दी थी जानकारी

Congress General Secretary KC Venugopal
राष्ट्रीय

कर्नाटक में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू, CM डीके शिवकुमार ने की शुरुआत

CM DK Shivkumar
राष्ट्रीय

BJP Leader Murder Case: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कोरिया, कहा- हम क्षत्रिय हैं, किसी के बाप से नहीं डरते, हमें बदला लेना आता है

BJP leader murder case
कोरीया

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विहिप ने चंपत राय से पल्ला झाड़ा, RSS और केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट

Ram Mandir Donation Scam News
राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर नरेंद्र मोदी क्यों है चुप? कांग्रेस ने उठाए सवाल

Congress attacks PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.