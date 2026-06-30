‘पीएम मोदी सोते नहीं, वह मेरे जैसे’, डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 6 बजे जताई थी भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने की इच्छा, सर्जिओ गोर ने सुनाया मज़ेदार किस्सा

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काफी अच्छे दोस्त हैं। कुछ समय पहले ही दोनों के बीच फ्रांस (France) के G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई थी। समय-समय पर दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होती रहती है। पीएम मोदी की तारीफ का कोई मौका ट्रंप नहीं छोड़ते। इसी बीच अब भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर (Sergio Gor) ने पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत का एक मज़ेदार किस्सा शेयर किया है।