Ram Mandir donations: ‘राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी गई होती’, चंपत राय पर ओवैसी का बड़ा हमला

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दानपात्रों से पैसे गायब होने के आरोप में SIT ने जांच शुरू की। जांच में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके घरों से करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद हुए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। पुलिस के अनुसार, कुछ कर्मचारियों ने दानपात्रों से पैसे निकालकर हेराफेरी की। स्पाई कैमरे और CCTV फुटेज से बड़े खुलासे हुए। लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव जैसे नाम भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस घोटाले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। ट्रस्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है।