‘राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी, बरामद सिर्फ 80 लाख’, अरविंद केजरीवाल ने कहा- बड़ी मछलियां खुलेआम घूम रही हैं

Ram Mandir Donation Case: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने दावा किया कि श्रीराम मंदिर से 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई, लेकिन अब तक केवल 80 लाख रुपए ही बरामद किए गए हैं। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि बाकी पैसा कहां गया और आरोप लगाया कि मामले में बड़ी मछलियां अब भी खुली घूम रही हैं, जबकि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।