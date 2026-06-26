राम मंदिर चढ़ावा विवाद: जमीन बेचकर किया था 1 करोड़ का दान; कथित गबन से दुखी प्रतापगढ़ के समाजसेवी सियाराम ने क्या कहा

Ayodhya Ram Temple Donation Controversy Update:राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी और गबन के आरोपों को लेकर देशभर में चर्चा तेज है। इस बीच प्रतापगढ़ के समाजसेवी और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपये का दान देने वाले सियाराम उमरवैश्य ने इस पूरे प्रकरण पर गहरा दुख जताया है। उनका कहना है कि भगवान के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए धन का गलत इस्तेमाल करने वालों को कभी माफी नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा।