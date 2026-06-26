‘चंपत राय हों या कोई और अपराध किया है तो जेल जाना पड़ेगा’, राम मंदिर चंदा गबन मामले पर नीरज कुमार का बड़ा बयान

राम मंदिर चंदा गबन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। फिलहाल, इस पूरे मामले की जांच एजेंसियां कर रही हैं और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।