‘चंपत राय हों या कोई और अपराध किया है तो जेल जाना पड़ेगा’, राम मंदिर चंदा गबन मामले पर नीरज कुमार का बड़ा बयान

राम मंदिर चंदा गबन पर जेडीयू का सख्त संदेश (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Ram Temple Donation Scam: JDU MLC Neeraj Kumar Says Culprits Must Go to Jail: राम मंदिर चंदा गबन मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा और भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
नीरज कुमार ने कहा, 'अगर किसी ने अपराध किया है तो वह जेल जाएगा। भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं ने आर्थिक योगदान दिया है और अपनी सेवा भी समर्पित की है। यदि कोई उन पैसों का गबन करता है, तो इसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।'
उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर के लिए देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के साथ योगदान दिया है। ऐसे में यदि चंदे की राशि में किसी तरह की अनियमितता या गबन हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
जेडीयू नेता ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। भगवान राम के नाम पर जुटाई गई धनराशि का दुरुपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ भी विश्वासघात है।
राम मंदिर चंदा गबन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। फिलहाल, इस पूरे मामले की जांच एजेंसियां कर रही हैं और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
राम मंदिर चंदा गबन मामले में दर्ज FIR पर, JD(U) MLC नीरज कुमार ने कहा, "…अगर कोई क्राइम करता है, तो वह जेल जाएगा। भक्तों ने भगवान राम के नाम पर फाइनेंशियल योगदान दिया है और अपनी सेवा दी है। अगर कोई उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है, तो इसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता।
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