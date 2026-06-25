यूपी बीजेपी में अभिजात मिश्रा की एंट्री से बढ़ा सियासी कद, जानिए कौन हैं नए प्रदेश महामंत्री

छात्र राजनीति से प्रदेश महामंत्री तक, जानिए कौन हैं भाजपा नेता अभिजात मिश्रा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Abhijat Mishra BJP Appoints UP General Secretary : भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के बीच अभिजात मिश्रा को प्रदेश महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन में उनकी नियुक्ति को भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद अभिजात मिश्रा का नाम अचानक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर भाजपा नेतृत्व का भरोसा जीतने वाले अभिजात मिश्रा कौन हैं।
अभिजात मिश्रा का राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। वे शुरू से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के माध्यम से छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। छात्र संगठन में काम करते हुए उन्होंने संगठन निर्माण, कार्यकर्ता संवाद और जनसंपर्क की बारीकियों को करीब से समझा।
एबीवीपी में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया। यही वजह रही कि उन्हें धीरे-धीरे भाजपा के बड़े नेताओं का विश्वास हासिल हुआ और पार्टी संगठन में उनकी भूमिका लगातार बढ़ती चली गई।
भाजपा के अंदर अभिजात मिश्रा को एक कुशल संगठनकर्ता और रणनीतिक सोच वाले नेता के रूप में जाना जाता है। वे लंबे समय से पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और संगठन में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि अभिजात मिश्रा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश महामंत्री जैसे अहम पद के लिए उपयुक्त माना।
अभिजात मिश्रा की गिनती भाजपा के उन नेताओं में होती है, जो संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ वैचारिक और बौद्धिक मुद्दों पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी और राजनीतिक विषयों पर उनकी समझ उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने प्रदेश महामंत्री के रूप में अभिजात मिश्रा को जिम्मेदारी देकर एक ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाया है, जो युवा, शिक्षित और संगठनात्मक दृष्टि से सक्षम माना जाता है।
प्रदेश महामंत्री के रूप में अभिजात मिश्रा के सामने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। उन्हें प्रदेशभर में संगठन को और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभानी होगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहां भाजपा का संगठन काफी व्यापक है। ऐसे में प्रदेश महामंत्री के रूप में अभिजात मिश्रा की जिम्मेदारी केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उन्हें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की दिशा में भी काम करना होगा।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन में नए और सक्रिय चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। अभिजात मिश्रा की नियुक्ति भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि युवा नेतृत्व को अधिक जिम्मेदारी देकर संगठन में नई ऊर्जा का संचार किया जाए। ऐसे में अभिजात मिश्रा की भूमिका आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है।
अभिजात मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं और पार्टी कार्यकर्ता इसे संगठन में युवा नेतृत्व को मिली बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं।
लखनऊ से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों तक भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा है कि अभिजात मिश्रा के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलेगी। उनके समर्थकों का मानना है कि उनका संगठनात्मक अनुभव और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की क्षमता पार्टी को और मजबूत बनाने में सहायक होगी।
अभिजात मिश्रा की नियुक्ति को भाजपा के भीतर एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे यह संकेत गया है कि पार्टी युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां देने के लिए तैयार है। प्रदेश महामंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि भाजपा की भविष्य की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अभिजात मिश्रा अपनी नई जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं और प्रदेश भाजपा संगठन को किस नई दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
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