यूपी बीजेपी में अभिजात मिश्रा की एंट्री से बढ़ा सियासी कद, जानिए कौन हैं नए प्रदेश महामंत्री

प्रदेश महामंत्री के रूप में अभिजात मिश्रा के सामने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। उन्हें प्रदेशभर में संगठन को और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभानी होगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहां भाजपा का संगठन काफी व्यापक है। ऐसे में प्रदेश महामंत्री के रूप में अभिजात मिश्रा की जिम्मेदारी केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उन्हें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की दिशा में भी काम करना होगा।