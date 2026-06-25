UP New BJP Team : यूपी बीजेपी ने किया नई टीम का ऐलान, 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्रियों के नाम शामिल

UP BJP NEW TEAM : यूपी भाजपा ने घोषित की नई टीम, PC- Patrika
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बड़े सांगठनिक बदलाव किए गए हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ आधी आबादी को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस नई कार्यकारिणी में कुल 19 नेताओं को उपाध्यक्ष और 8 नेताओं को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर मोर्चा संभालने के लिए 46 नेताओं को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी शामिल हैं।
इस नई टीम में वरिष्ठता और सांगठनिक अनुभव का खास ख्याल रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले 19 दिग्गजों में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, रमेश सिंह, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह और नीरज सिंह शामिल हैं। महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती देने के लिए इस सूची में प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल और डॉ. कृतिका अग्रवाल जैसे प्रमुख चेहरों को भी शामिल किया गया है। वहीं, संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 8 प्रदेश महामंत्रियों में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को शामिल किया गया है, जो पूरे प्रदेश में सांगठनिक गतिविधियों को गति देंगे।
जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को लामबंद करने और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 46 मंत्रियों की फौज उतारी गई है, जिसमें विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, अंकुर शर्मा और अनिल यादव जैसे जुझारू चेहरे शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंकज चौधरी की इस टीम को सोशल इंजीनियरिंग (ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, ओबीसी और दलित समीकरण) को ध्यान में रखकर बेहद बारीकी से बुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसी नई और ऊर्जावान टीम के भरोसे 2027 के चुनावी समर में विपक्षी गठबंधन को मात देने के इरादे से मैदान में उतरेंगे।
|क्रम
|नाम
|पद
|1
|सुरेश राणा
|उपाध्यक्ष
|2
|सत्यपाल सैनी
|उपाध्यक्ष
|3
|ब्रज बहादुर
|उपाध्यक्ष
|4
|डा. धर्मेंद्र सिंह
|उपाध्यक्ष
|5
|मोहित बेनीवाल
|उपाध्यक्ष
|6
|देवेश कोरी
|उपाध्यक्ष
|7
|प्रियंका रावत
|उपाध्यक्ष
|8
|दुर्विजय शाक्य
|उपाध्यक्ष
|9
|रमेश सिंह
|उपाध्यक्ष
|10
|नीरज सिंह
|उपाध्यक्ष
|11
|अर्चना मिश्रा
|उपाध्यक्ष
|12
|पूजा पाल
|उपाध्यक्ष
|13
|शंकर गिरी
|उपाध्यक्ष
|14
|कामेश्वर सिंह
|उपाध्यक्ष
|15
|डॉ. कृतिका अग्रवाल
|उपाध्यक्ष
|16
|सुरेश मौर्य
|उपाध्यक्ष
|17
|राजेश यादव
|उपाध्यक्ष
|18
|कृष्ण बिहारी राय
|उपाध्यक्ष
|19
|आलोक गुप्ता
|उपाध्यक्ष
|क्रम
|नाम
|पद
|1
|रामप्रताप सिंह चौहान
|महामंत्री
|2
|गीता शाक्य
|महामंत्री
|3
|अभिजात मिश्रा
|महामंत्री
|4
|उपेंद्र रावत
|महामंत्री
|5
|संजय राय
|महामंत्री
|6
|शंकर लोधी
|महामंत्री
|7
|दिलीप पटेल
|महामंत्री
|8
|राजेश चौधरी
|महामंत्री
|क्रम
|नाम
|पद
|1
|विजय शिवहरे
|मंत्री
|2
|बसंत त्यागी
|मंत्री
|3
|शिवभूषण सिंह
|मंत्री
|4
|सहजानंद राय
|मंत्री
|5
|अंकुर शर्मा
|मंत्री
|6
|अनिल यादव
|मंत्री
|7
|अवधेश श्रीवास्तव
|मंत्री
|8
|विजय राजमर
|मंत्री
|9
|प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मी
|मंत्री
|10
|किरण लोधी निषाद
|मंत्री
|11
|राकेश बिंद
|मंत्री
|12
|संचित्ता सिंह चौहान (लुनिया)
|मंत्री
|13
|रजनी पांडेय
|मंत्री
|14
|राहुल वाल्मीकि
|मंत्री
|15
|महाध्या नागर
|मंत्री
|16
|दीपमाला संतोषी
|मंत्री
|17
|सुहासिनी जायसवाल
|मंत्री
|18
|यतेन्द्र शर्मा
|मंत्री
|19
|आकांक्षा सोनकर
|मंत्री
|क्रम
|क्षेत्र
|नाम
|पद
|1
|पश्चिम
|नवाब सिंह नागर
|क्षेत्रीय अध्यक्ष
|2
|ब्रज
|पूरन लाल लोधी
|क्षेत्रीय अध्यक्ष
|3
|कानपुर
|राम किशोर साहू
|क्षेत्रीय अध्यक्ष
|4
|अवध
|अवधेश द्विवेदी
|क्षेत्रीय अध्यक्ष
|5
|काशी
|अशोक चौरसिया
|क्षेत्रीय अध्यक्ष
|6
|गोरखपुर
|विनोद राय
|क्षेत्रीय अध्यक्ष
|क्रम
|नाम
|पद
|1
|भारत दीक्षित
|कार्यालय मंत्री
|2
|अतुल अवस्थी
|कार्यालय सह-मंत्री
|3
|लक्ष्मण सिंह
|कार्यालय सह-मंत्री
|क्रम
|नाम
|पद
|1
|दिनेश प्रताप सिंह
|मुख्य प्रवक्ता
|2
|मनोज दीक्षित
|प्रदेश मीडिया संयोजक
|3
|हिमांशु राज पंडित
|प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक
|क्रम
|मोर्चा
|नाम
|पद
|1
|युवा मोर्चा
|रोहित मिश्रा
|प्रदेश अध्यक्ष
|2
|पिछड़ा मोर्चा
|प्रकाश पाल
|प्रदेश अध्यक्ष
|3
|किसान मोर्चा
|देवेंद्र सिंह
|प्रदेश अध्यक्ष
|4
|अनुसूचित मोर्चा
|अशोक रावत
|प्रदेश अध्यक्ष
|5
|महिला मोर्चा
|सरोज कुरैवाह
|प्रदेश अध्यक्ष
|6
|अनुसूचित जनजाति मोर्चा
|विद्याभूषण गोंड
|प्रदेश अध्यक्ष
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