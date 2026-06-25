UP New BJP Team : यूपी बीजेपी ने किया नई टीम का ऐलान, 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्रियों के नाम शामिल

इस नई टीम में वरिष्ठता और सांगठनिक अनुभव का खास ख्याल रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले 19 दिग्गजों में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, रमेश सिंह, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह और नीरज सिंह शामिल हैं। महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती देने के लिए इस सूची में प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल और डॉ. कृतिका अग्रवाल जैसे प्रमुख चेहरों को भी शामिल किया गया है। वहीं, संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 8 प्रदेश महामंत्रियों में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को शामिल किया गया है, जो पूरे प्रदेश में सांगठनिक गतिविधियों को गति देंगे।