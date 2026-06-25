UP Politics: यूपी बीजेपी में बड़ा धमाका! नई टीम फाइनल, कई नेताओं की बढ़ी धड़कनें

नई टीम के गठन में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा युवा मोर्चा को लेकर है। पार्टी ने युवा मोर्चा अध्यक्ष के लिए 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है। इस फैसले के बाद युवा नेताओं के बीच संगठनात्मक पदों को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। भाजपा का मानना है कि युवा मोर्चा पार्टी की सबसे सक्रिय इकाइयों में से एक है और इसमें ऐसे चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए जो युवाओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर सकें। आयु सीमा तय होने के बाद युवा मोर्चा अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नए नाम सामने आने की संभावना है।