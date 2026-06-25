UP Politics: यूपी बीजेपी में बड़ा धमाका! नई टीम फाइनल, कई नेताओं की बढ़ी धड़कनें

यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव, पंकज चौधरी को सौंपी गई नई टीम की फाइनल सूची (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Pankaj Chaudhary Gets Final List, Youth Wing Age Cap Set: भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा की नई टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और इसकी फाइनल सूची उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को सौंप दी गई है। नई टीम को लेकर पार्टी के अंदर कई दिनों से मंथन चल रहा था, जिसके बाद अब संगठन में नए चेहरों को जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक, नई प्रदेश कार्यकारिणी में संगठनात्मक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को विशेष महत्व दिया गया है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक विस्तार को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व ने यह पूरी कवायद की है।
गुरुवार को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के बीच करीब आधे घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात को नई प्रदेश टीम के गठन से जोड़कर देखा जा रहा है।
सूत्र बताते हैं कि बैठक में संगठन की नई कार्यकारिणी, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि जल्द ही नई प्रदेश टीम की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से संगठन में बदलाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं।
नई टीम के गठन में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा युवा मोर्चा को लेकर है। पार्टी ने युवा मोर्चा अध्यक्ष के लिए 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है। इस फैसले के बाद युवा नेताओं के बीच संगठनात्मक पदों को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। भाजपा का मानना है कि युवा मोर्चा पार्टी की सबसे सक्रिय इकाइयों में से एक है और इसमें ऐसे चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए जो युवाओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर सकें। आयु सीमा तय होने के बाद युवा मोर्चा अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नए नाम सामने आने की संभावना है।
भाजपा की नई प्रदेश टीम में नए और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी मिले जो बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में सक्षम हों।
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ पुराने पदाधिकारियों को दोबारा मौका मिल सकता है, जबकि कई नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके साथ ही महिला, युवा और पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की नई टीम का गठन सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है। पार्टी अभी से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा की संगठनात्मक ताकत हमेशा उसकी सबसे बड़ी शक्ति रही है। ऐसे में नई टीम के गठन को आगामी विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
नई टीम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है। प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व किसे कौन-सी जिम्मेदारी देता है।लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में भी नई सूची को लेकर दिनभर चर्चाओं का दौर जारी रहा। कई नेता और कार्यकर्ता संगठन में बदलाव को लेकर अपने-अपने स्तर पर संभावनाओं का आकलन करते दिखाई दिए।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद अब नई टीम की घोषणा कभी भी की जा सकती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों के नाम सार्वजनिक कर सकती है।
भाजपा की नई टीम में किन नेताओं को जगह मिलेगी और किन चेहरों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल, पंकज चौधरी और विनोद तावड़े की अहम बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव का दौर अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही पार्टी नए नेतृत्व के साथ आगे की राजनीतिक रणनीति तय करती नजर आएगी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज लखनऊ पहुंचेंगे। उनके आगमन के साथ ही प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आज ही भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के साथ-साथ पार्टी के सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों की भी औपचारिक घोषणा की जा सकती है।
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