राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, कहा- आज भारत में हर नागरिक देख सकता है बड़े सपने

President Droupadi Murmu Speech: 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब से कुछ ही घंटों में देश की आजादी का 80वां साल शुरू होने जा रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपने सपनों को साकार करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ निरंतर प्रगति में योगदान देना है और आज का भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जहां एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा कर सकता है।