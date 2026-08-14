Mumbai Local Train: 15 अगस्त के दिन मुंबई लोकल यात्रियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 22 ट्रेनें 15 कोच की होंगी, सफर होगा आसान

मध्य रेलवे ने मुंबई की लोकल सेवा में पहली 15 कोच वाली ट्रेन 16 अक्टूबर 2012 को शुरू की थी। उस समय ऐसी 16 ट्रेनें चलती थीं। इसके बाद 4 मार्च 2019 को छह और सेवाओं को 15 कोच में बदला गया। इससे इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। रेलवे ने 4 अप्रेल 2019 से छह और 15 कोच वाली सेवाएं शुरू कीं। इसके बाद इनकी संख्या 28 हो गई। 20 जुलाई 2026 से 12 कोच वाली 10 और लोकल ट्रेनों को 15 कोच में बदला गया, जिससे संख्या 32 तक पहुंच गई थी। अब 15 अगस्त से 22 और सेवाओं के कोच बढ़ाए जाएंगे। इसके बाद मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर 15 कोच वाली लोकल ट्रेनों की संख्या 54 हो जाएगी।