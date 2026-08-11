मुंबई लोकल ट्रेन में ‘Gen Z’ के लिए रिजर्व रखे जाएं 3 डिब्बे, बीजेपी नेता ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

यह मांग ऐसे समय सामने आई है जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद भाजपा की ओर से नई पीढ़ी के युवाओं तक पहुंच बनाने के प्रयास तेज हुए हैं। कुछ दिन पहले आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने भी युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य स्तर पर भी युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए अलग-अलग पहल किए जाने की बात सामने आई थी। इसी कड़ी में तेजस्वी घोसालकर की छात्रों के लिए लोकल में तीन डिब्बे आरक्षित करने की मांग को भी देखा जा रहा है।