उद्धव सेना को तगड़ा झटका! तेजस्वी घोसालकर भाजपा में शामिल, ठाकरे परिवार से रहा है गहरा नाता

मुंबई के दहिसर क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाली तेजस्वी घोसालकर ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पार्टी छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। अपनी भावनात्मक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा समय आएगा जब उन्हें इतने भारी मन से ऐसे शब्द लिखने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दर्द को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन यह संवाद करना जरूरी था।