ठाणे में बड़ा जल संकट! पाइपलाइन टूटने से 50% पानी कटौती, जानें कब मिलेगी राहत

ठाणे में पाइपलाइन की मरम्मत तक झेलनी होगी 50% पानी की कटौती (IANS/File)
ठाणे शहर के निवासियों को पिछले कई दिनों से गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कल्याण फाटा में महानगर गैस (Mahanagar Gas) के काम के दौरान एक प्रमुख जल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, इस वजह से ठाणे शहर में 19 दिसंबर तक 50 प्रतिशत पानी कटौती लागू की गई है।
ठाणे महानगरपालिका (TMC) के अधिकारियों के अनुसार, पिछले हफ्ते पिसे वियर (Pise Weir) से टेमघर जल शुद्धिकरण संयंत्र (Temghar Water Treatment Plant) तक पानी ले जाने वाली 1,000 मिमी व्यास की पानी की पाइपलाइन 4 से 5 स्थानों पर टूट गई है। यह पाइपलाइन ठाणे शहर में पानी सप्लाई का एक प्रमुख स्रोत है।
TMC का जलापूर्ति विभाग इस पाइपलाइन की युद्धस्तर पर मरम्मत कर रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि यह पाइपलाइन पुरानी है और प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट की बनी हुई है, जिसके कारण मरम्मत कार्य में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। अनुमान है कि इस काम को पूरा होने में लगभग चार दिन और लगेंगे, जिसके बाद ही पानी की आपूर्ति सामान्य हो पाएगी।
पानी की उपलब्धता कम होने के कारण महानगरपालिका ने शहर भर में 50 प्रतिशत पानी की कटौती लागू कर दी है। इस दौरान पानी की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए 19 दिसंबर तक शहर में क्षेत्र-आधारित जल वितरण प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत विभिन्न क्षेत्रों में दिन में केवल 12 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके चलते पानी की आपूर्ति अनियमित और कम रहेगी।
ठाणे महानगरपालिका (TMC) क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 27 लाख है, जिसके लिए प्रतिदिन 621 मिलियन लीटर (MLD) पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में शहर को 585 MLD पानी की आपूर्ति होती है। जिसमें से ठाणे महानगरपालिका 250 MLD, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) 135 MLD, स्टेम कंपनी 115 MLD और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 85 MLD जैसे विभिन्न स्रोतों से पूरी होती है। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण शहर में पानी की कमी की समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।
हालांकि, ठाणे में बीएमसी से सप्लाई होने वाला 85 MLD पानी का वितरण किसन नगर 1 और 2, वागले एस्टेट, इंदिरा नगर, कोपरी, गावदेवी, बालकुम और घोड़बंदर के कुछ हिस्सों में होता है। ठाणे के दिवा क्षेत्र को MIDC से पानी मिलता है। लेकिन वर्तमान में 30 प्रतिशत की पानी कटौती उन क्षेत्रों पर लागू की गई है जिन्हें टीएमसी अपनी जल आपूर्ति योजना से पानी वितरित करता है, जिनमें ठाणे शहर, कलवा, मुंब्रा और घोड़बंदर क्षेत्र के इलाके शामिल हैं।
