बौखलाया पाकिस्तान…‘धुरंधर’ के जवाब में बनाएगा फिल्म, पोस्टर हुआ आउट

पाकिस्तान बनाएगा ल्यारी पर फिल्म! जानिए क्या है फिल्म का नाम?
Pakistan Announced Mera Layari Against Dhurandhar: ‘धुरंधर’ मूवी की हर तरफ चर्चा है। खासकर पाकिस्तान की तो रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि ‘धुरंधर’ फिल्म की कहानी झूठी है। ल्यारी में ऐसा कुछ नहीं है। यहां हिंसा नाम की कोई चीज नहीं है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की सिंध सरकार ने शनिवार को एक फिल्म बनाने की घोषणा की।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर घोषणा करते हुए लिखा- भारतीय फिल्म ‘धुरंधर’ बॉलीवुड इंडस्ट्री द्वारा पाकिस्तान, खासकर ल्यारी, के खिलाफ नकारात्मक प्रचार का एक और उदाहरण है। ल्यारी हिंसा की जगह नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, शांति, प्रतिभा और संघर्ष से आगे बढ़ने की मिसाल है। इसलिए अगले महीने ‘मेरा ल्यारी’ नाम की फिल्म रिलीज होगी, जो ल्यारी की असली पहचान शांति, खुशहाली को दिखाएगी।
बता दें फिल्म 'धुरंधर' को 6 खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है। लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे देश शामिल है।
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। Sacnilk के मुताबिक, 10 दिनों के अंदर स्पाई थ्रिलर फिल्म ने 351.75 करोड़ रूपए की कमाई कर ली है। रफ्तार यही रही तो बहुत जल्द ये फिल्म 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।
बता दें इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन ने दमदार अभिनय किया है। खासकर सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के काम की खूब तारीफ हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान के रहमान डकैत का किरदार निभाया है।
आज से दो दिन पहले पाकिस्तान से एक खबर सामने आई थी कि कराची की एक अदालत में भारतीय फिल्म ‘धुरंधर’ के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आरोप है कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, पीपीपी के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज बिना इजाजत इस्तेमाल किए गए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म पर पीपीपी को आतंकवाद समर्थक पार्टी दिखाने का भी आरोप लगा। इसके अलावा फिल्म के कलाकार रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई थी।
