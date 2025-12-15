15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बौखलाया पाकिस्तान…‘धुरंधर’ के जवाब में बनाएगा फिल्म, पोस्टर हुआ आउट

Pakistani Movie Mera Layari Poster Out: ‘धुरंधर’ मूवी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। सच कबूलने के बजाय वो ल्यारी पर फिल्म बनाने का ढिंढोरा पीट रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 15, 2025

Pakistan Announced Mera Layari Against Dhurandhar

पाकिस्तान बनाएगा ल्यारी पर फिल्म! जानिए क्या है फिल्म का नाम? (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Pakistan Announced Mera Layari Against Dhurandhar: ‘धुरंधर’ मूवी की हर तरफ चर्चा है। खासकर पाकिस्तान की तो रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि ‘धुरंधर’ फिल्म की कहानी झूठी है। ल्यारी में ऐसा कुछ नहीं है। यहां हिंसा नाम की कोई चीज नहीं है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की सिंध सरकार ने शनिवार को एक फिल्म बनाने की घोषणा की।

फिल्म का पोस्टर आउट

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर घोषणा करते हुए लिखा- भारतीय फिल्म ‘धुरंधर’ बॉलीवुड इंडस्ट्री द्वारा पाकिस्तान, खासकर ल्यारी, के खिलाफ नकारात्मक प्रचार का एक और उदाहरण है। ल्यारी हिंसा की जगह नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, शांति, प्रतिभा और संघर्ष से आगे बढ़ने की मिसाल है। इसलिए अगले महीने ‘मेरा ल्यारी’ नाम की फिल्म रिलीज होगी, जो ल्यारी की असली पहचान शांति, खुशहाली को दिखाएगी।

बता दें फिल्म 'धुरंधर' को 6 खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है। लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे देश शामिल है।

बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है फिल्म ‘धुरंधर’

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। Sacnilk के मुताबिक, 10 दिनों के अंदर स्पाई थ्रिलर फिल्म ने 351.75 करोड़ रूपए की कमाई कर ली है। रफ्तार यही रही तो बहुत जल्द ये फिल्म 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।

बता दें इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन ने दमदार अभिनय किया है। खासकर सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के काम की खूब तारीफ हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान के रहमान डकैत का किरदार निभाया है।

आतंकवाद दिखने पर पाकिस्तान में उठी ये मांग

आज से दो दिन पहले पाकिस्तान से एक खबर सामने आई थी कि कराची की एक अदालत में भारतीय फिल्म ‘धुरंधर’ के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आरोप है कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, पीपीपी के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज बिना इजाजत इस्तेमाल किए गए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म पर पीपीपी को आतंकवाद समर्थक पार्टी दिखाने का भी आरोप लगा। इसके अलावा फिल्म के कलाकार रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई थी।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ फिल्म पर क्यों मचा है इतना बवाल? विवाद की सच्चाई आई सामने!
बॉलीवुड
Dhurandhar Movie Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

बॉक्स ऑफिस

Box Office Collection

पाकिस्तान की खबरें

रणवीर सिंह

संजय दत्त

Published on:

15 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बौखलाया पाकिस्तान…‘धुरंधर’ के जवाब में बनाएगा फिल्म, पोस्टर हुआ आउट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘नजर और सब्र…’, धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Ranveer Singh Cryptic Post
मनोरंजन

अगर मेरे पैप्स को कुछ हुआ तो…जया बच्चन के लिए नीला ड्रम लेकर आई ये एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

Rakhi Sawant Blue Drum Video
बॉलीवुड

40 साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया काम…कपूर खानदान का वो गुमनाम सितारा, जिसे कभी नहीं मिली शोहरत; जानिए वजह

_Unsung actor of Bollywood
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ फिल्म पर क्यों मचा है इतना बवाल? विवाद की सच्चाई आई सामने!

Dhurandhar Movie Controversy
बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.