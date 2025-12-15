बौखलाया पाकिस्तान…‘धुरंधर’ के जवाब में बनाएगा फिल्म, पोस्टर हुआ आउट

आज से दो दिन पहले पाकिस्तान से एक खबर सामने आई थी कि कराची की एक अदालत में भारतीय फिल्म ‘धुरंधर’ के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आरोप है कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, पीपीपी के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज बिना इजाजत इस्तेमाल किए गए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म पर पीपीपी को आतंकवाद समर्थक पार्टी दिखाने का भी आरोप लगा। इसके अलावा फिल्म के कलाकार रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई थी।