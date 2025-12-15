40 साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया काम…कपूर खानदान का वो गुमनाम सितारा, जिसे कभी नहीं मिली शोहरत; जानिए वजह

ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, लेकिन इसके बावजूद रविंद्र कपूर का नाम कभी सुर्खियों में नहीं आया। दर्शक उन्हें पहचानते थे, मगर स्टार की तरह उनकी चर्चा नहीं होती थी। हैरानी की बात यह भी रही कि कपूर खानदान से होने के बावजूद उन्हें राज कपूर की मशहूर कंपनी आरके फिल्म्स में कभी काम करने का मौका नहीं मिला। शायद यही वजह रही कि वे पूरी जिंदगी एक काबिल लेकिन गुमनाम अभिनेता बने रहे। रविंद्र कपूर के करियर में बड़े अवॉर्ड या सम्मान तो नहीं आए, लेकिन फिल्मों में उनका योगदान कम नहीं था। उन्होंने करीब 1980 तक लगातार काम किया और अपने सहज अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उनकी आखिरी फिल्म ‘बेनाम बादशाह’ (1991) थी। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। 3 मार्च 2011 को 70 साल की उम्र में रविंद्र कपूर का निधन हो गया। भले ही उन्हें स्टारडम नहीं मिला, लेकिन वे उन कलाकारों में से थे, जिनका काम आज भी फिल्मों के जरिए जिंदा है।