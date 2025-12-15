अगर मेरे पैप्स को कुछ हुआ तो…जया बच्चन के लिए नीला ड्रम लेकर आई ये एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

दरअसल, जया बच्चन अक्सर पैप्स को कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। उनको इस बात से आपत्ति है कि बिना पूछे किसी की फोटो लेना सरासर गलत है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वह बुरी तरह से पैप्स पर भड़क जाती हैं। लेकिन पिछले दिनों जया बच्चन ने पपाराजी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया, जिससे सभी पैप्स ने उनको बायकॉट करने का फैसला किया था। इसी बात को लेकर एक वीडियो में राखी सावंत तेज आवाज में कहती हैं- “जया जी… मेरे पैप्स को कुछ मत बोलो। वरना इस ड्रम में मैं आपको लेकर चली जाऊंगी।”