अगर मेरे पैप्स को कुछ हुआ तो…जया बच्चन के लिए नीला ड्रम लेकर आई ये एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

जया बच्चन अक्सर पैप्स को कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। इस बात को लेकर एक फेमस एक्ट्रेस का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जया बच्चन के लिए नीला ड्रम लेकर…पढ़िए पूरी खबर।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 15, 2025

Rakhi Sawant Blue Drum Video

जया बच्चन के लिए नीला ड्रम लेकर आई राखी सावंत (इमेज सोर्स: इंस्टेंट बॉलीवुड)

Rakhi Sawant Blue Drum Video: ‘नीला ड्रम’ एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह मुस्कान नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन राखी सावंत हैं। एक्ट्रेस का एक नहीं बल्कि ‘नीले ड्रम’ के साथ तीन-तीन वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जया बच्चन को लेकर कुछ कह रही हैं।

'जया जी…मेरे पैप्स को कुछ मत बोलो वरना…देखें वीडियो

दरअसल, जया बच्चन अक्सर पैप्स को कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। उनको इस बात से आपत्ति है कि बिना पूछे किसी की फोटो लेना सरासर गलत है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वह बुरी तरह से पैप्स पर भड़क जाती हैं। लेकिन पिछले दिनों जया बच्चन ने पपाराजी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया, जिससे सभी पैप्स ने उनको बायकॉट करने का फैसला किया था। इसी बात को लेकर एक वीडियो में राखी सावंत तेज आवाज में कहती हैं- “जया जी… मेरे पैप्स को कुछ मत बोलो। वरना इस ड्रम में मैं आपको लेकर चली जाऊंगी।”

बता दें एक्ट्रेस राखी सावंत रविवार, 14 दिसंबर की रात मुंबई में 'बिग बॉस 19' की रनर-अप फरहाना भट्ट के इवेंट में ‘नीला ड्रम’ लेकर पहुंची थीं।

दूसरे वीडियो में ड्रामा क्वीन कहती हैं- “मैं इस फंक्शन में इनवाइट नहीं थी, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ जया जी के लिए आई हूं। जया बच्चन जी, सुनिए जब आपकी ‘मिली’ फिल्म आई थी, तब से मैं आपसे लव करती हूं…लेकिन प्लीज आप मेरे पैप्स और मीडिया को कुछ मत बोला करिए।”

तीसरे वीडियो में वह कहती हैं- “जया जी पहले आप अपने कपड़े तो ठीक कर लो… फिर मेरे पैप्स के बारे में कुछ बोला करो। नहीं तो मैं आपको इस नीले ड्रम में बैठा दूंगी।”

आखिर जया बच्चन ने क्या बोला था?

पिछले दिनों जया बच्चन ने एक इवेंट में पपाराजी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन? कहां से आते हैं? इनकी पढ़ाई-लिखाई क्या है? इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या इन्हें खास तौर पर मशहूर लोगों की तस्वीरें लेने के लिए ट्रेन किया गया है?

जया बच्चन ने यह भी साफ बताया कि जब लोग पपाराजी को मीडिया कहते हैं, तो उन्हें यह बात बहुत चुभती है। उन्होंने कहा कि वह खुद एक मीडिया परिवार से आती हैं, उनके पिता एक पत्रकार थे। ऐसे पत्रकारों के लिए उनके मन में हमेशा सम्मान रहा है।

उन्होंने आगे था कि कुछ लोग बाहर खड़े होकर अजीब कपड़े पहनते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि मोबाइल है तो कुछ भी कर सकते हैं। वे बिना सोचे-समझे तस्वीरें लेते हैं और कई बार ऐसे कमेंट्स करते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं।

Published on:

15 Dec 2025 11:03 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अगर मेरे पैप्स को कुछ हुआ तो…जया बच्चन के लिए नीला ड्रम लेकर आई ये एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

