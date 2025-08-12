12 अगस्त 2025,

मंगलवार

बॉलीवुड

Viral Video: एक आदमी पर आग बबूला हुई जया बच्चन ने गुस्से में कर दी ये कैसी हरकत

Jaya Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन न सिर्फ अपने अतरंगी कपड़ों, बल्कि बेतुके बयानों और बर्ताव की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं। खास कर अपने गुस्से को लेकर आए दिन उनके वीडियोज वायरल होते रहते हैं। आज भी उनका एक ऐसा ही वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 12, 2025

Jaya Bachchan in Viral Video
एक शख्स पर आग बबूला हुई जाया बच्चन। (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Jaya Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन न सिर्फ अपने अतरंगी कपड़ों, बल्कि बेतुके बयानों और बर्ताव की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। खास कर अपने गुस्से को लेकर आए दिन उनके वीडियोज वायरल होते रहते हैं। आज भी उनका एक ऐसा ही वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। कभी संसद में उनका गुस्सा वायरल होता है तो कभी वो अपने फैंस और पैपराजी पर आग बबूला हो जाती हैं।

सेल्फी लेने पर आग बबूला हुई जया बच्चन

अब हाल ही में जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक फैन को धक्का देते हुए दिखाई दे रही हैं। वो उस शख्स पर चिल्ला भी रही हैं। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी बुरी तरह से जया बच्चन अपने एक फैन को जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, उसको जोर से धक्का दे रही हैं। इसके साथ ही वो उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हुए बोल रही हैं, 'ये क्या कर रहे हैं आप?' वहीं सेल्फी लेने वाला वो शख्स जया को गुस्सा करते देख मुस्कुराने लगता है। हालांकि, वो शख्स बिना पूछे सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, और जया किसी से बात कर रही थीं।

ये भी पढ़ें

जया बच्चन का गुस्सा सातवें आसमान पर, कहा- मुझे नियंत्रित मत करो…
बॉलीवुड
जया बच्चन का गुस्सा सातवें आसमान पर, कहा- मुझे नियंत्रित मत करो...

आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब का है जब आज कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के बाहर पार्टी के मेंबर इकट्ठे हुए थे। जैसे ही जया जी चिल्लाने लगती हैं तो बाकी पार्टी मेंबर्स भी वहां इकट्ठे हो गए।

शख्स को धक्का मारते हुए वीडियो पर लोगों का रिएक्शन

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जया बच्चन ने सेल्फी और फोटो खींचने वालों पर नाराजगी जताई है और उनपर गुस्सा किया है। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसपर कमेंट्स करना शुरू कर दिया, किसी ने लिखा, 'इसमें नया क्या है? ये तो हमेशा ही ऐसा करती हैं।

वहीं कोई लिखता है कि जया बच्चन मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हुआ करती थीं, लेकिन उनके व्यवहार ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है।

एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया- गॉड ब्लेस अमिताभ बच्चन। वही दूसरे यूजर ने लिखा- आपको सलाम है बच्चन साहब इतने साल झेला, मेरी बीबी होती तो कब का तलाक दे दिया होता।

जया बच्चन

Updated on:

12 Aug 2025 07:49 pm

Published on:

12 Aug 2025 07:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Viral Video: एक आदमी पर आग बबूला हुई जया बच्चन ने गुस्से में कर दी ये कैसी हरकत

