Viral Video: एक आदमी पर आग बबूला हुई जया बच्चन ने गुस्से में कर दी ये कैसी हरकत

अब हाल ही में जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक फैन को धक्का देते हुए दिखाई दे रही हैं। वो उस शख्स पर चिल्ला भी रही हैं। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी बुरी तरह से जया बच्चन अपने एक फैन को जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, उसको जोर से धक्का दे रही हैं। इसके साथ ही वो उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हुए बोल रही हैं, 'ये क्या कर रहे हैं आप?' वहीं सेल्फी लेने वाला वो शख्स जया को गुस्सा करते देख मुस्कुराने लगता है। हालांकि, वो शख्स बिना पूछे सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, और जया किसी से बात कर रही थीं।