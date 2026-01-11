11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

सोनू सूद ने फिर जीता लोगों का दिल, गौशाला के लिए दे दिए इतने लाख रुपये

Sonu Sood: सोनू सूद ने एक बार फिर साबित किया है कि वे जमीन से जुड़े और जिम्मेदार इंसान हैं। इस बार उन्होंने 7 हजार गायों की देखभाल के लिए डोनेशन दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 11, 2026

Sonu Sood Gaushala Help

गौशाला में सोनू सूद (इमेज सोर्स: एक्टर एक्स पोस्ट)

Sonu Sood Gaushala Help: सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और वजह वही है, उनकी उदारता। पर्दे पर भले ही वह एक्शन हीरो हों, लेकिन असल जिंदगी में वे इंसानियत के असली सुपरस्टार हैं। इस बार सोनू सूद ने गुजरात की एक गौशाला में मौजूद 7 हजार गायों की देखभाल के लिए एक बड़ा डोनेशन देकर लोगों का दिल जीत लिया। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने सोनू का यह कदम एक बार फिर साबित करता है कि वे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी सच्चे हीरो हैं।

22 लाख रुपये की दी आर्थिक सहायता

गुजरात के वाराही में स्थित एक विशाल गौशाला में 7 हजार से भी ज्यादा गायों की देखभाल होती है। हाल ही में इस जगह को मिला सोनू सूद का 22 लाख रुपए का योगदान गौशाला के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में गायों का खाना, पानी, इलाज और रहने की व्यवस्था करना रोज का बड़ा चैलेंज है, जिसे पूरा करने में यह मदद बेहद काम आएगी।

यह गौशाला कभी कुछ गायों से शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ यह सेवा का मिशन हजारों पशुओं तक पहुंच गया। जब सोनू सूद यहां पहुंचे, तो वे इस गोशाला की मेहनत, समर्पण और बढ़ते पैमाने को देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि यह संस्था सिर्फ पशुओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा है। यह दिखाती है कि सेवा के छोटे कदम भी आगे चलकर कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं।

एक्टर ने फोटो किया शेयर; पोस्ट में लिखी दिल की बात

सोनू सूद का कहना है कि 22 लाख रुपये का उनका सहयोग गौशाला में दिन-रात सेवा करने वाले लोगों की मेहनत के सामने बहुत छोटा है। उनका मानना है कि अगर यह मदद गायों की देखभाल, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी थोड़ा योगदान दे सके, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। यह राशि गोशाला की मेडिकल सुविधाओं और ढांचे को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होगी।

गोशाला के दौरे के दौरान मिले अपनापन ने सोनू सूद को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि यहां लोगों का समर्पण और निस्वार्थ सेवा देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ। सोनू ने यह भी साफ कहा कि यह रिश्ता यहीं खत्म नहीं होगा। वे आगे भी इस गौशाला से जुड़े रहेंगे और समय-समय पर यहां आकर इस सेवा कार्य का हिस्सा बनते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

सिंदूर नहीं, व्हाइट गाउन… Nupur Sanon ने हिन्दू होते हुए भी क्रिश्चियन रीति-रिवाज से की शादी, व्हाइट वेडिंग वायरल
बॉलीवुड
Nupur Sanon Stebin Ben wedding

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Updated on:

11 Jan 2026 06:40 pm

Published on:

11 Jan 2026 06:39 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सोनू सूद ने फिर जीता लोगों का दिल, गौशाला के लिए दे दिए इतने लाख रुपये

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां… जया बच्चन के स्टेटमेंट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Jaya Bachchan Botox Statement
बॉलीवुड

सिंदूर नहीं, व्हाइट गाउन… Nupur Sanon ने हिन्दू होते हुए भी क्रिश्चियन रीति-रिवाज से की शादी, व्हाइट वेडिंग वायरल

Nupur Sanon Stebin Ben wedding
बॉलीवुड

2 घंटे 11 मिनट में रिश्तों के लिए लगाई अदालत में ‘हक’ की गुहार, बेवफाई और दो निकाह की ये फिल्म बनी OTT ट्रेंड में

इमरान हाशमी यामी गौतम हक
बॉलीवुड

कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, ‘लॉलीपॉप लागेलु’ गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, 'लॉलीपॉप लागेलु' गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी
बॉलीवुड

दाऊद को मारने वाली थी वो… O Romeo में दिखेगा दीदी के मौत और बदले का वो खूनी खेल, जिसे सुनकर कांप उठेगी रूह

Tripti Dimri O Romeo role
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.