सोनू सूद ने फिर जीता लोगों का दिल, गौशाला के लिए दे दिए इतने लाख रुपये

गौशाला में सोनू सूद (इमेज सोर्स: एक्टर एक्स पोस्ट)
Sonu Sood Gaushala Help: सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और वजह वही है, उनकी उदारता। पर्दे पर भले ही वह एक्शन हीरो हों, लेकिन असल जिंदगी में वे इंसानियत के असली सुपरस्टार हैं। इस बार सोनू सूद ने गुजरात की एक गौशाला में मौजूद 7 हजार गायों की देखभाल के लिए एक बड़ा डोनेशन देकर लोगों का दिल जीत लिया। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने सोनू का यह कदम एक बार फिर साबित करता है कि वे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी सच्चे हीरो हैं।
गुजरात के वाराही में स्थित एक विशाल गौशाला में 7 हजार से भी ज्यादा गायों की देखभाल होती है। हाल ही में इस जगह को मिला सोनू सूद का 22 लाख रुपए का योगदान गौशाला के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में गायों का खाना, पानी, इलाज और रहने की व्यवस्था करना रोज का बड़ा चैलेंज है, जिसे पूरा करने में यह मदद बेहद काम आएगी।
यह गौशाला कभी कुछ गायों से शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ यह सेवा का मिशन हजारों पशुओं तक पहुंच गया। जब सोनू सूद यहां पहुंचे, तो वे इस गोशाला की मेहनत, समर्पण और बढ़ते पैमाने को देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि यह संस्था सिर्फ पशुओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा है। यह दिखाती है कि सेवा के छोटे कदम भी आगे चलकर कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं।
सोनू सूद का कहना है कि 22 लाख रुपये का उनका सहयोग गौशाला में दिन-रात सेवा करने वाले लोगों की मेहनत के सामने बहुत छोटा है। उनका मानना है कि अगर यह मदद गायों की देखभाल, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी थोड़ा योगदान दे सके, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। यह राशि गोशाला की मेडिकल सुविधाओं और ढांचे को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होगी।
गोशाला के दौरे के दौरान मिले अपनापन ने सोनू सूद को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि यहां लोगों का समर्पण और निस्वार्थ सेवा देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ। सोनू ने यह भी साफ कहा कि यह रिश्ता यहीं खत्म नहीं होगा। वे आगे भी इस गौशाला से जुड़े रहेंगे और समय-समय पर यहां आकर इस सेवा कार्य का हिस्सा बनते रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग