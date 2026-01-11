सोनू सूद ने फिर जीता लोगों का दिल, गौशाला के लिए दे दिए इतने लाख रुपये

Sonu Sood Gaushala Help: सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और वजह वही है, उनकी उदारता। पर्दे पर भले ही वह एक्शन हीरो हों, लेकिन असल जिंदगी में वे इंसानियत के असली सुपरस्टार हैं। इस बार सोनू सूद ने गुजरात की एक गौशाला में मौजूद 7 हजार गायों की देखभाल के लिए एक बड़ा डोनेशन देकर लोगों का दिल जीत लिया। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने सोनू का यह कदम एक बार फिर साबित करता है कि वे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी सच्चे हीरो हैं।