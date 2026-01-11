11 जनवरी 2026,

रविवार

बॉलीवुड

सिंदूर नहीं, व्हाइट गाउन… Nupur Sanon ने हिन्दू होते हुए भी क्रिश्चियन रीति-रिवाज से की शादी, व्हाइट वेडिंग वायरल

Nupur Sanon Wedding Viral Video:नूपुर सेनन जिन्होंने अपने प्राइवेट लाइफ में एक नई दिशा चुनी है, उन्होंने पारंपरिक हिंदू रिवीज के बजाय सफेद गाउन में शादी की, जो कि क्रिश्चियन रीति-रिवाज का हिस्सा है। उनकी ये शादी का अंदाज वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 11, 2026

Nupur Sanon Stebin Ben wedding

Nupur Sanon Stebin Ben wedding (सोर्स: X @filmfare)

Nupur Sanon Wedding Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन और फेमस सिंगर स्टेबिन बेन अब हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए हैं। बता दें, झीलों के शहर उदयपुर में इस कपल ने एक बेहद खूबसूरत 'व्हाइट वेडिंग' (White Wedding) रचाई है, जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

नूपुर सेनन ने हिन्दू होते हुए भी क्रिश्चियन रीति-रिवाज से की शादी

नूपुर और स्टेबिन ने अपनी शादी के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद एलिगेंट थीम चुनी। सामने आए वीडियो में आप देख सकते है कि नूपुर सेनन एक बारीक डिटेलिंग वाले खूबसूरत व्हाइट ब्राइडल गाउन में किसी राजकुमारी जैसी लग रही हैं। तो वहीं, दूल्हे राजा स्टेबिन बेन ने क्लासिक व्हाइट सूट पहनकर उन्हें बखूबी कॉम्प्लिमेंट किया।

इस कपल की सादगी और सिंपलीसिटी ने फैंस का दिल जीत लिया है। इतना ही नहीं, शादी की रस्मों के बीच सबसे स्पेशल मोमेंट तब आया जब इस नवविवाहित जोड़े ने खुले आसमान के नीचे 3 मंजिला (Three-tier) वेडिंग केक काटा और इस दौरान दोनों के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। साथ ही, मेहमानों की तालियों और शोर के बीच केक काटने की ये रस्म काफी सुर्खियों में है।

इतना ही नहीं, नूपुर की जिंदगी की इस नई और बड़ी शुरुआत में उनकी बड़ी बहन कृति सेनन परछाई की तरह उनके साथ रहीं और सबसे मजेदार बात ये थी की उदयपुर में कृति के कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी नजर आए, जो सेनन परिवार के साथ हर फंक्शन में शामिल हुए। इसके अलावा, नूपुर की करीबी दोस्त और बॉलीवुड अभिनेत्रियां दिशा पटानी और मौनी रॉय ने भी अपनी मौजूदगी से शादी की रौनक बढ़ा दी।

नूपुर और स्टेबिन की ये शादी एक निजी समारोह

दरअसल, शादी से पहले उदयपुर में संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसके कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें संगीत की रात में सितारों ने जमकर डांस किया और गाने गाए। बता दें, सेनन परिवार कुछ दिन पहले ही इस जश्न के लिए उदयपुर पहुंच गया था। नूपुर और स्टेबिन की ये शादी एक निजी समारोह थी, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए। फैंस अब इस नई जोड़ी को सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दे रहे हैं।

