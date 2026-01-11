सिंदूर नहीं, व्हाइट गाउन… Nupur Sanon ने हिन्दू होते हुए भी क्रिश्चियन रीति-रिवाज से की शादी, व्हाइट वेडिंग वायरल

दरअसल, शादी से पहले उदयपुर में संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसके कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें संगीत की रात में सितारों ने जमकर डांस किया और गाने गाए। बता दें, सेनन परिवार कुछ दिन पहले ही इस जश्न के लिए उदयपुर पहुंच गया था। नूपुर और स्टेबिन की ये शादी एक निजी समारोह थी, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए। फैंस अब इस नई जोड़ी को सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दे रहे हैं।