Nupur Sanon-Stebin Ben Haldi Video: लॉलीपॉप लागेलू… पर थिरकीं कृति सेनन, इस वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

Nupur Sanon-Stebin Ben Haldi Video: बॉलीवुड की 'परम सुंदरी' एक्ट्रेस कृति सेनन के घर में इन दिनों शहनाइयां गूंज रही हैं। एक्ट्रेस की छोटी बहन नूपुर सेनन और फेमस सिंगर स्टेबिन बेन की शादी की रस्में राजस्थान के शाही शहर उदयपुर में पूरे जोश और उमंग के साथ चल रही हैं। बता दें, इंटरनेट पर इस ग्रैंड वेडिंग के वीडियो और फोटोज छाई हुई हैं, जिसमें कृति सेनन अपनी बहन की शादी में जमकर मौज और शोर मचाती नजर आ रही हैं।