Nupur Sanon-Stebin Ben Haldi Video: लॉलीपॉप लागेलू… पर थिरकीं कृति सेनन, इस वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

कृति सेनन डांस वीडियो (सोर्स: x)
Nupur Sanon-Stebin Ben Haldi Video: बॉलीवुड की 'परम सुंदरी' एक्ट्रेस कृति सेनन के घर में इन दिनों शहनाइयां गूंज रही हैं। एक्ट्रेस की छोटी बहन नूपुर सेनन और फेमस सिंगर स्टेबिन बेन की शादी की रस्में राजस्थान के शाही शहर उदयपुर में पूरे जोश और उमंग के साथ चल रही हैं। बता दें, इंटरनेट पर इस ग्रैंड वेडिंग के वीडियो और फोटोज छाई हुई हैं, जिसमें कृति सेनन अपनी बहन की शादी में जमकर मौज और शोर मचाती नजर आ रही हैं।
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कृति सेनन, नूपुर और होने वाले दूल्हे स्टेबिन बेन के साथ पीले रंग के आउटफिट में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही हैं। साथ ही, इन ढोल की थाप पर तीनों का दमदार डांस देखकर फैंस भी झूम उठे हैं। कृति अपनी बहन की शादी की हर रस्म का पूरा मजा ले रही हैं और दूल्हे राजा स्टेबिन के साथ उनकी बॉन्डिंग भी साफ दिखाई दे है।
इतना ही नहीं, संगीत सेरेमनी की बात करें तो यहां कृति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। कृति ने न सिर्फ बॉलीवुड गानों पर परफॉर्म किया, बल्कि फेमस भोजपुरी गाने 'लॉलीपॉप लागेलू' पर भी देसी ठुमके लगाए। कृति का ये बिंदास और बोल्ड लुक देख वहां मौजूद मेहमानों ने खूब तालियां बजाईं। इसके अलावा, दूल्हा और दुल्हन यानी नूपुर और स्टेबिन ने भी एक रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस दी, जिसने सबका दिल जीत लिया है।
बता दें कि नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन कल यानी 11 जनवरी को सात फेरे लेंगे। इस शादी को बेहद प्राइवेट रखा गया है, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हो रहे हैं। उदयपुर की इस डेस्टिनेशन वेडिंग में बॉलीवुड के सितारों की भीड़ के बजाय पारिवारिक माहौल को प्राथमिकता दी गई है।
साथ ही, उदयपुर में शादी की रस्में पूरी होने के बाद, नूपुर और स्टेबिन मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देंगे। हालांकि रिसेप्शन की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि मुंबई में होने वाले इस समारोह में बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई दिग्गज शामिल होंगे।
