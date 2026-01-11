सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां… जया बच्चन के स्टेटमेंट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Jaya Bachchan Botox Statement: जया बच्चन ने एक बार फिर इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस दिग्गज अभिनेत्री ने बोटेक्स ट्रेंड पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि वे अपनी उम्र को छुपाती नहीं, बल्कि गर्व से अपनाती हैं। ‘जंजीर’, ‘अभिमान’ और ‘गुड्डी’ जैसी क्लासिक फिल्मों से लेकर राजनीति के गलियारों तक, जया बच्चन हमेशा अपनी सादगी और तेज तर्रार राय के लिए पहचानी जाती रही हैं। इस बार भी उनका तंज इतना सीधा और प्रभावशाली था कि सोशल मीडिया पर चर्चा की लहर दौड़ गई।