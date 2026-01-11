सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां… जया बच्चन के स्टेटमेंट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

जया बच्चन ने बोटेक्स पर कसा करारा तंज (इमेज सोर्स: IMDb)
Jaya Bachchan Botox Statement: जया बच्चन ने एक बार फिर इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस दिग्गज अभिनेत्री ने बोटेक्स ट्रेंड पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि वे अपनी उम्र को छुपाती नहीं, बल्कि गर्व से अपनाती हैं। ‘जंजीर’, ‘अभिमान’ और ‘गुड्डी’ जैसी क्लासिक फिल्मों से लेकर राजनीति के गलियारों तक, जया बच्चन हमेशा अपनी सादगी और तेज तर्रार राय के लिए पहचानी जाती रही हैं। इस बार भी उनका तंज इतना सीधा और प्रभावशाली था कि सोशल मीडिया पर चर्चा की लहर दौड़ गई।
अक्सर आपने देखा होगा बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे हैं, जिन्होंने उम्र को रोकने के लिए बोटेक्स, फिलर्स या कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, वहीं जया बच्चन इस ट्रेंड से बिल्कुल दूर हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ कहा कि उन्हें अपनी झुर्रियों और सफेद बाल किसी कमी की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान की तरह लगते हैं। जया का कहना है कि उन्होंने कभी चेहरें पर कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं कराया और आगे भी कराने का इरादा नहीं है।
उनके मुताबिक, उम्र बढ़ना एक खूबसूरत अनुभव है, जिसे छुपाने की नहीं बल्कि गर्व से अपनाने की जरूरत है। अपने खुले और ईमानदार जवाब से जया बच्चन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि सोच में भी कितनी मजबूत और अलग हैं।
जया बच्चन का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। उनकी बेबाक और सीधी बात करने की आदत की वजह से वे कई बार चर्चा में आ जाती हैं। खासकर पैपराजी से उनकी भिड़ंत अक्सर सुर्खियों में रहती है। बिना पूछे फोटो या वीडियो लेने पर वो पैप्स को जमकर फटकार देती हैं, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है।
