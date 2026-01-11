बदतमीजी नहीं सहूंगा… अमाल मलिक का बयान आया सामने, तान्या मित्तल से जुड़ा है मामला?

बता दें अमाल और तान्या की दोस्ती ‘बिग बॉस 19’ के दौरान शुरू हुई, जब दोनों ने एक-दूसरे को समझना और सपोर्ट करना शुरू किया। टास्क और घर की तनावपूर्ण परिस्थितियों में वे अक्सर बातचीत करते थे। इसी दौरान उनके बीच एक सहज और भरोसेमंद दोस्ती बन गई, जिसे दर्शकों ने भी नोटिस किया। देखा जाए तो अमाल और तान्या की दोस्ती हमेशा से सरल और साफ रही है। दोनों ने शो में एक-दूसरे का साथ दिया, लेकिन अमाल ने स्पष्ट कर दिया कि उनके बीच किसी रोमांटिक भावना की बात नहीं थी। वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे, जिनकी केमिस्ट्री को लोगों ने जरूरत से ज्यादा गलत समझ लिया।