तान्या मित्तल और इस कंटेस्टेंट के बीच बढ़ी नजदीकियां! दोनों के बीच प्यार देख फैंस बोले- कबीर सिंह…

बिग बॉस 19 के घर में जहां 24 घंटे केवल लड़ाई देखने को मिलती हैं वहीं प्यार की शुरुआत होती नजर आ रही है। तान्या मित्तल इस कंटेस्टेंट के साथ ज्यादा समय बिता रही हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 11, 2025

Tanya Mittal and amaal malik
तान्या मित्तल की एक्स से ली गई तस्वीर

Tanya Mittal Love Story In BB House: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में लड़ाई-झगड़ों के बाद 2 कंटेस्टेंट के बीच प्यार पनप रहा है हर दिन जहां कई रिश्ते टूट रहे हैं वहीं कुछ नए भी बनते जा रहे हैं। जी हां! बिग बॉस 19 में एक लव स्टोरी शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जोरो-शोरो से चर्चा है तान्या मित्तल जो अक्सर अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर छाई रहती हैं उनकी सिंगर अमाल मलिक से दोस्ती बढ़ रही है जिसे देखकर लोग इसे नए रिश्ते की शुरुआत कह रहे हैं।

तान्या मित्तल संग बढ़ी अमाल मलिक की नजदीकियां? (Tanya Mittal Love Story In BB House)

बिग बॉस 19 में इन दिनों तान्या मित्तल और अमाल मिलक की केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, दोनों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर दर्शक भी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये दोस्ती प्यार में बदल रही है। बता दें, हाल ही में घर में हुए नॉमिनेशन टास्क के दौरान, जब कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने तान्या की परवरिश पर सवाल उठाए, तो तान्या बुरी तरह से टूट गईं थीं और फूट-फूटकर रोने लगीं थीं इस मुश्किल वक्त में अमाल मलिक उनका सहारा बने थे।

अमाल और तान्या को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट की आई बाढ़ (Bigg Boss 19 Update)

अमाल मलिक ने तान्या का पक्ष लेते हुए कुनिका पर जमकर गुस्सा निकाला था। अमाल ने तान्या को सलाह दी कि वो कुनिका की असिस्टेंट बनना बंद कर दें। वहीं, दोनों को साथ में घर के गार्डन में बातें करते और हाथ पकड़े घूमते देखा गया है। इसी के बाद से खबरें आ रही हैं कि जरूर दोनों में कुछ पक रहा है।

अमाल बने 'बिग बॉस हाउस के कबीर सिंह

तान्या के लिए अमाल की ये चिंता देखकर साफ लग रहा है कि उनके दिल में तान्या के लिए दोस्ती से बढ़कर काफी कुछ है। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस ने तो उन्हें 'बिग बॉस हाउस का कबीर सिंह' कहना भी शुरू कर दिया है। कमेंट कर लोगों का कहना है कि ये जोड़ी आगे तक जाएगी और वहीं कई लोग इसे पब्लिसिटी बता रहे हैं।

अमाल मलिक हैं पहले से रिश्ते में

बता दें, अमाल मलिक जब शो में आए थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वह रिलेशनशिप में हैं। उन्होंने कैमरे पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्यार भी जाहिर किया था और वादा किया था कि वो घर में किसी के साथ मिंगल नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का यकीन कभी नहीं तोड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या अमाल अपने वादे पर कायम रह पाते हैं, या तान्या के साथ उनका नया रिश्ता उनके बाहर के रिश्ते पर भारी पड़ेगा। इसका जवाब आने वाले एपिसोड्स में ही मिल पाएगा।

TV News

Published on:

11 Sept 2025 01:24 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / तान्या मित्तल और इस कंटेस्टेंट के बीच बढ़ी नजदीकियां! दोनों के बीच प्यार देख फैंस बोले- कबीर सिंह…

