तान्या मित्तल और इस कंटेस्टेंट के बीच बढ़ी नजदीकियां! दोनों के बीच प्यार देख फैंस बोले- कबीर सिंह…

Tanya Mittal Love Story In BB House: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में लड़ाई-झगड़ों के बाद 2 कंटेस्टेंट के बीच प्यार पनप रहा है हर दिन जहां कई रिश्ते टूट रहे हैं वहीं कुछ नए भी बनते जा रहे हैं। जी हां! बिग बॉस 19 में एक लव स्टोरी शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जोरो-शोरो से चर्चा है तान्या मित्तल जो अक्सर अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर छाई रहती हैं उनकी सिंगर अमाल मलिक से दोस्ती बढ़ रही है जिसे देखकर लोग इसे नए रिश्ते की शुरुआत कह रहे हैं।