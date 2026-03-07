रैपर बादशाह की गिरफ्तारी का लुकआउट नोटिस जारी, स्वाति मालिवाल बोलीं- ये शर्मनाक है…

Badshah Tateeree Song Controversy: इन दिनों मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह अपने नए हरियाणवी गाने ‘टटीरी’ को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और कई लोगों ने इसके बोल और वीडियो पर आपत्ति जताई। आरोप है कि गाने में इस्तेमाल किए गए शब्द, हावभाव और स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई गई लड़कियों के दृश्य महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।