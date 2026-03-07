रोंगटे खड़े हो गए…’धुरंधर 2′ का ट्रेलर देखकर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, यूजर्स बोले- एक और 1000 करोड़ी फिल्म

Dhurandhar 2 Trailer Reactions: बॉलीवुड के दर्शकों के बीच इन दिनों जिस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है रणवीर सिंह की आगामी फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’। शनिवार को फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज हुआ और आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। ट्रेलर में दिखाए गए दमदार एक्शन, देशभक्ति से भरे डायलॉग्स और रणवीर सिंह के दो अलग-अलग अवतार ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है।