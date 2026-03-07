7 मार्च 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

रोंगटे खड़े हो गए…’धुरंधर 2′ का ट्रेलर देखकर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, यूजर्स बोले- एक और 1000 करोड़ी फिल्म

Dhurandhar 2 Trailer Reactions: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर सामने आ गया है। ट्रेलर आते ही लोगों के सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 07, 2026

Dhurandhar 2 Trailer Reactions

Dhurandhar 2 Trailer Reactions (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Trailer Reactions: बॉलीवुड के दर्शकों के बीच इन दिनों जिस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है रणवीर सिंह की आगामी फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’। शनिवार को फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज हुआ और आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। ट्रेलर में दिखाए गए दमदार एक्शन, देशभक्ति से भरे डायलॉग्स और रणवीर सिंह के दो अलग-अलग अवतार ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है।

ट्रेलर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई दर्शकों ने इसे इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बताया है। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि अगर फिल्म इसी लेवल की निकली तो ये बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है।

दमदार डायलॉग्स ने बनाया माहौल (Dhurandhar 2 Trailer Reactions)

फिल्म के ट्रेलर में कई ऐसे संवाद सुनने को मिलते हैं जो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहे हैं। खासतौर पर एक डायलॉग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें भारत और पड़ोसी देश के संदर्भ में तीखा बयान दिया गया है। यही वजह है कि ट्रेलर रिलीज होते ही यह संवाद इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा।

दर्शकों का कहना है कि ऐसे डायलॉग्स फिल्म के माहौल को और ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि लंबे समय बाद किसी बॉलीवुड फिल्म के ट्रेलर में इतने प्रभावशाली संवाद सुनने को मिले हैं।

रणवीर सिंह के दो किरदारों की चर्चा (Dhurandhar 2 Trailer Reactions)

ट्रेलर की सबसे खास बात रणवीर सिंह का डबल अवतार बताया जा रहा है। फिल्म में वह दो अलग-अलग किरदार निभाते नजर आएंगे, जिनमें उनका अंदाज बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एक तरफ उनका रौबदार और गंभीर लुक है, वहीं दूसरी ओर एक्शन से भरपूर अंदाज भी देखने को मिलता है।

फैंस ने रणवीर के अभिनय की जमकर तारीफ की है। कई यूजर्स ने लिखा कि यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ट्रेलर देखने के बाद साफ है कि अभिनेता ने अपने किरदार के लिए काफी मेहनत की है।

सोशल मीडिया पर मिला जबरदस्त समर्थन

ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही समय बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म की चर्चा शुरू हो गई। नेटिजंस लगातार ट्रेलर के सीन्स, डायलॉग्स और एक्शन सीक्वेंस की तारीफ कर रहे हैं।

कुछ दर्शकों का मानना है कि यह फिल्म बॉलीवुड के लिए एक बड़ा कमबैक साबित हो सकती है। वहीं कई फैंस ने यह भी लिखा कि इस फिल्म का स्तर इतना बड़ा नजर आ रहा है कि इसकी वजह से दूसरी फिल्मों को अपनी रिलीज डेट बदलनी पड़ सकती है।

स्टारकास्ट भी है दमदार

‘धुरंधर 2’ सिर्फ रणवीर सिंह की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी स्टारकास्ट के कारण भी चर्चा में है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। ट्रेलर में इन सभी कलाकारों की झलक देखने को मिली है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म की रिलीज डेट भी तय हो चुकी है। ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ट्रेलर के बाद जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, उससे साफ है कि दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अब देखना दिलचस्प होगा कि जब फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तो क्या यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी और क्या सच में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना पाएगी।

Updated on:

07 Mar 2026 02:36 pm

Published on:

07 Mar 2026 02:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रोंगटे खड़े हो गए…'धुरंधर 2′ का ट्रेलर देखकर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, यूजर्स बोले- एक और 1000 करोड़ी फिल्म

