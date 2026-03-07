राहुल गांधी ने ‘द केरल स्टोरी 2’ पर कसा तंज, बोले- अच्छा है लोग इस मूवी को…

बता दे, द केरल स्टोरी 2 को कामाख्या नारायण सिंह ने बनाया है। इस फिल्म को लेकर मेकर्स का दावा है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म में तीन अलग-अलग राज्यों की लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जो प्यार के जाल में फंसकर कथित धर्म परिवर्तन और धोखे का शिकार होती हैं। फिल्म में लीड रोल में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया नजर आ रही हैं।



फिलहाल, फिल्म को लेकर जनता दो गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक वर्ग इसे जागरूकता फैलाने वाली फिल्म मान रहा है, तो दूसरा इसे चुनावी फायदे के लिए बुनी गई कहानी। अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिछले पार्ट की तरह कमाल कर पाती है या विवादों की भेंट चढ़ जाती है।