7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dhurandhar 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव? ट्रेलर आने से पहले मचा हंगामा

Dhurandhar 2 Release Date: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज डेट बदलने की बात सामने आ रही है। ट्रेलर से पहले आखिर क्या है इस बात की सच्चाई...जानें

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 07, 2026

Ranveer singh Dhurandhar 2 Release Date Preponed

धुरंधर 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव

Dhurandhar 2 Release Date Preponed: बॉलीवुड के 'पावरहाउस' रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (धुरंधर 2) को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन मेकर्स ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए एक ऐसी तगड़ी प्लानिंग की है, जिससे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट बदली जा सकती है।

धुरंधर 2 की रिलीज डेट में होगा बदलाव? (Dhurandhar 2 Release Date)

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, निर्माताओं ने 'धुरंधर 2' की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 18 मार्च को भारत भर में 'पेड प्रीव्यू' (Paid Preview) रखने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि फिल्म देखने के लिए आपको 19 मार्च का इंतजार नहीं करना होगा। 18 मार्च की शाम 5 बजे से ही सिनेमाघरों में शो शुरू हो जाएंगे। इस कदम का मकसद फिल्म को लेकर पॉजिटिव 'वर्ड ऑफ माउथ' फैलाना और पहले ही दिन कमाई के आंकड़ों को आसमान पर पहुंचाना है।

धुरंधर 2 का ट्रेलर आज होगा रिलीज (Dhurandhar 2 Trailer Release Today)

रणवीर के फैंस के लिए आज यानी 7 मार्च का दिन बेहद खास है, क्योंकि फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आज ही रिलीज होने वाला है। ट्रेलर के लॉन्च होते ही फिल्म की एडवांस बुकिंग की खिड़की भी खोल दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रेलर देखने के बाद पेड प्रीव्यू और पहले दिन के शो के लिए टिकटों की मारामारी मच जाएगी।

खूंखार अवतार में दिखेंगे रणवीर सिंह (Dhurandhar 2 Paid preview)

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह का अब तक का सबसे खूंखार और रफ-एंड-टफ अवतार देखने को मिलेगा। यह एक हाई-ऑक्टेन स्पाई-एक्शन थ्रिलर है, जिसमें पहले पार्ट के मुकाबले दोगुना एक्शन और रोमांच होने का दावा किया जा रहा है। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी बेहद शानदार होने वाली है। रणवीर के साथ इसमें आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें

तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को लेकर खोला था ये राज, पुराना VIDEO वायरल, बोलीं थी- वो मेरा घर…
टॉलीवुड
Trisha Krishnan calls Thalapathy Vijay is my home old video viral amid affair rumors fans call her homewrecker

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 09:49 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव? ट्रेलर आने से पहले मचा हंगामा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेरी तस्वीरें ली गई… ईरान एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोलीं-ईरान की मोरैलिटी पुलिस ने मुझे…

Elnaaz Norouzi big reveals about Iran Morality Police said he clicked by photo after Detained
बॉलीवुड

अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों के कारण, हरियाणा महिला आयोग ने सिंगर को भेजा समन, बढ़ीं मुश्किलें

बॉलीवुड

17 दिन बाद आया सलीम खान की हेल्थ पर अपडेट, जावेद अख्तर ने हॉस्पिटल से आते ही दी बड़ी जानकारी

सलीम खान की बिगड़ी तबीयत? दोस्त जावेद अख्तर ने कैमरे के सामने बताया सच, बढ़ीं फैंस की धड़कनें
बॉलीवुड

अचानक से कोई मां नहीं बनता…कुणाल खेमू ने साधा दीपिका पादुकोण पर निशाना? काम करने के घंटों की बहस में कूदे

Kunal Kemmu On Working Hours Debate
बॉलीवुड

कियारा के बिकिनी सीन पर विवादित टिप्पणी को लेकर ‘रामू’ ने दी सफाई, राम गोपाल वर्मा बोले- वो तो तारीफ…

Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.