Dhurandhar 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव? ट्रेलर आने से पहले मचा हंगामा

Dhurandhar 2 Release Date Preponed: बॉलीवुड के 'पावरहाउस' रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (धुरंधर 2) को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन मेकर्स ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए एक ऐसी तगड़ी प्लानिंग की है, जिससे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट बदली जा सकती है।