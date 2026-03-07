तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को लेकर खोला था ये राज, पुराना VIDEO वायरल, बोलीं थी- वो मेरा घर…

जैसे ही लोगों ने दोनों को रिसेप्शन में साथ देखा तो अफेयर की हवा और तेज हो गई। दोनों साथ में आए और साथ में ही निकले। ऐसे में अब तृषा का एक पुराना वीडियो अचानक इंटरनेट पर फिर से वायरल होने लगा है, जिसने चर्चा को और गंभीर बना दिया है। इस वीडियो में तृषा इमोशनल अंदाज में विजय के बारे में बात करती दिख रही हैं। वह कहती हैं, "घर कोई जगह नहीं होती, वह एक इंसान होता है… और मेरे लिए विजय वही हैं। वही सुकून, वही प्यार और वही सम्मान।" इस बयान के दोबारा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे एक गहरी दोस्ती का नाम दे रहे हैं, तो कुछ इसे विजय की शादी टूटने की वजह मान रहे हैं और तृषा को घर तोड़ने वाली औरत कह रहे हैं।