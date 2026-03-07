7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को लेकर खोला था ये राज, पुराना VIDEO वायरल, बोलीं थी- वो मेरा घर…

Trisha Krishnan Thalapathy Vijay Affair Rumors: थलापति विजय और तृषा कृष्णन के अफेयर की चर्चा सोशल मीडिया पर एक बार फिर तेज हो गई है। तृषा का एक बयान धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने बिना किसी झिझक के बेबाक बात कही थी उन्होंने विजय को अपना घर बताया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 07, 2026

Trisha Krishnan calls Thalapathy Vijay is my home old video viral amid affair rumors fans call her homewrecker

तृषा कृष्णन का पुराना वीडियो हुआ वायरल

Trisha Krishnan Thalapathy Vijay: साउथ सिनेमा के 'थलापति' विजय इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले काफी समय से विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम के बीच अनबन और तलाक की खबरें इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। लोग हैरान उस समय हुए जब विजय की पत्नी ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दी और विजय के अफेयर को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह एक एक्ट्रेस है और हमेशा विजय के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं।

तृषा कृष्णन ने थलापति विजय को लेकर की थी बड़ी बात (Trisha Krishnan Thalapathy Vijay)

इसी बीच, गुरुवार शाम चेन्नई में हुए एक हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में विजय और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की एक साथ मौजूदगी ने आग में घी डालने का काम किया। सोशल मीडिया पर फैंस अब यह पूछ रहे हैं कि क्या यह महज दोस्ती है या अफवाहों पर मुहर? वहीं, अब तृषा का एक पुराना वीडियो भी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने विजय को अपना घर बताया था।  

तृषा ने विजय को बताया था अपना घर (Trisha Krishnan Thalapathy Vijay affair rumors)

जैसे ही लोगों ने दोनों को रिसेप्शन में साथ देखा तो अफेयर की हवा और तेज हो गई। दोनों साथ में आए और साथ में ही निकले। ऐसे में अब तृषा का एक पुराना वीडियो अचानक इंटरनेट पर फिर से वायरल होने लगा है, जिसने चर्चा को और गंभीर बना दिया है। इस वीडियो में तृषा इमोशनल अंदाज में विजय के बारे में बात करती दिख रही हैं। वह कहती हैं, "घर कोई जगह नहीं होती, वह एक इंसान होता है… और मेरे लिए विजय वही हैं। वही सुकून, वही प्यार और वही सम्मान।" इस बयान के दोबारा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे एक गहरी दोस्ती का नाम दे रहे हैं, तो कुछ इसे विजय की शादी टूटने की वजह मान रहे हैं और तृषा को घर तोड़ने वाली औरत कह रहे हैं।

क्या टूटने वाली है विजय की 24 साल पुरानी शादी? (Trisha Krishnan old video viral)

बता दें कि विजय और संगीता की शादी को दो दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से खबरें आ रही हैं कि संगीता ने कथित तौर पर विजय के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (Extra-marital affair) का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दी है। हालांकि, अब तक विजय या उनके परिवार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

विजय और तृषा की जोड़ी है लोगों को पसंद (Trisha Krishnan said vijay is my home)

विजय और तृषा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री 'घिल्ली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ही सुपरहिट रही है। फैंस को उनकी जोड़ी पर्दे पर तो बहुत पसंद है, लेकिन असल जिंदगी में उनके साथ दिखने ने थलापति के चाहने वालों को दो गुटों में बांट दिया है। अब देखना यह है कि क्या विजय इन बढ़ती अटकलों पर चुप्पी तोड़ते हैं या यह रहस्य बरकरार रहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Mar 2026 09:33 am

Published on:

07 Mar 2026 08:58 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को लेकर खोला था ये राज, पुराना VIDEO वायरल, बोलीं थी- वो मेरा घर…

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘टॉक्सिक’ की कहानी के रिलीज से पहले ही लीक की अफवाह, सोशल मीडिया पर हुआ दावा

Yash Movie Toxic Plot Leaked Online
टॉलीवुड

एक्ट्रेस ने लिव-इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट, बॉयफ्रेंड संग मिलकर रचा खूनी खेल, फिर 12 दिनों तक…

Actress Urmila aka bindu murder live in partner with ex boyfriend in love triangle police arrested
टॉलीवुड

डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए जबरन घर में घुसने के गंभीर आरोप

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case
टॉलीवुड

Ind vs WI: संजू सैमसन की पारी पर साउथ स्टार्स ने बरसाया प्यार, बोले- असली ‘द केरल स्टोरी’

india vs west indies Sanju Samson South Celebrity praised people comment on real the kerala story
टॉलीवुड

थलापति विजय का इस एक्ट्रेस संग चल रहा अफेयर? तलाक की अर्जी के बीच लोगों ने की फोटो शेयर

Thalapathy Vijay affair with Trisha Krishnan after wife sangeetha divorce files cheating allegation with south actress
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.