यश की ‘टॉक्सिक’ की कहानी रिलीज से पहले ही हुई Leak, मेकर्स को लगा बड़ा झटका

Yash Movie Toxic Plot Leaked Online: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके कथित प्लॉट लीक होने की खबरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट ने फैंस के बीच उत्सुकता और बहस दोनों को बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक फिल्म के मेकर्स की ओर से इस लीक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।