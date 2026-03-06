कियारा के बिकिनी सीन पर विवादित टिप्पणी को लेकर ‘रामू’ ने दी सफाई, राम गोपाल वर्मा बोले- वो तो तारीफ…

Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene (सोर्स- एक्स)
Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene: बॉलीवुड के विवादित और बेबाक फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मामला अभिनेत्री कियारा आडवाणी से जुड़ा है, जिनके बिकिनी सीन पर की गई एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया।
ये टिप्पणी उन्होंने फिल्म 'वॉर 2' के टीजर में दिखाई गई कियारा की एक झलक को लेकर की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है।
दरअसल, जब ‘वॉर 2’ का टीजर सामने आया तो उसमें कियारा आडवाणी की एक ग्लैमरस बिकिनी झलक ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इसी सीन को लेकर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की थी, जिसे कई लोगों ने अभिनेत्री के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक बताया। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने फिल्ममेकर की आलोचना शुरू कर दी।
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि एक वरिष्ठ फिल्म निर्देशक से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। बढ़ते विवाद के बीच वर्मा ने वह ट्वीट हटा दिया, लेकिन तब तक मामला काफी चर्चा में आ चुका था।
विक्की लालवानी के साथ हाल ही में एक बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से याद नहीं कि उन्होंने उस ट्वीट में क्या लिखा था, क्योंकि वह अक्सर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिखते रहते हैं। उनके मुताबिक, उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था।
वर्मा का कहना है कि उन्होंने जो भी कहा था उसे एक तरह का “बैकहैंडेड कॉम्प्लिमेंट” यानी अप्रत्यक्ष तारीफ के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो हमेशा से सुंदर अभिनेत्रियों के बारे में अपने विचार खुलकर रखते आए हैं और इसमें उन्हें कोई झिझक नहीं होती।
फिल्ममेकर ने साफ कहा कि वो अपने विचार व्यक्त करने के तरीके को बदलने वाले नहीं हैं। उनके मुताबिक, एक कलाकार के तौर पर वह वही कहेंगे जो उन्हें सही लगता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उनका सिनेमा और उनकी निजी राय दो अलग-अलग चीजें हैं।
राम गोपाल वर्मा का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार खूबसूरती की तारीफ खुलकर की है, चाहे वह किसी अभिनेत्री के बारे में हो या किसी दृश्य के बारे में। इसलिए उन्हें लगता है कि इस बार भी उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया।
बता दें कि अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ‘वॉर 2’ यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं, जबकि कियारा आडवाणी भी अहम किरदार निभा रही हैं।
फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह था, लेकिन रिलीज के बाद इसे आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कई समीक्षकों ने फिल्म की कहानी और वीएफएक्स को लेकर भी सवाल उठाए।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग