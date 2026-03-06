6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कियारा के बिकिनी सीन पर विवादित टिप्पणी को लेकर ‘रामू’ ने दी सफाई, राम गोपाल वर्मा बोले- वो तो तारीफ…

Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene: बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कियारा आडवाणी के बिकिनी सीन को लेकर की गई टिप्पणी पर अपनी सफाई पेश की है। क्या कुछ कहा है रामू ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 06, 2026

Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene

Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene (सोर्स- एक्स)

Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene: बॉलीवुड के विवादित और बेबाक फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मामला अभिनेत्री कियारा आडवाणी से जुड़ा है, जिनके बिकिनी सीन पर की गई एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया।

ये टिप्पणी उन्होंने फिल्म 'वॉर 2' के टीजर में दिखाई गई कियारा की एक झलक को लेकर की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है।

ट्वीट पर क्यों मचा था विवाद? (Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene)

दरअसल, जब ‘वॉर 2’ का टीजर सामने आया तो उसमें कियारा आडवाणी की एक ग्लैमरस बिकिनी झलक ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इसी सीन को लेकर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की थी, जिसे कई लोगों ने अभिनेत्री के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक बताया। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने फिल्ममेकर की आलोचना शुरू कर दी।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि एक वरिष्ठ फिल्म निर्देशक से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। बढ़ते विवाद के बीच वर्मा ने वह ट्वीट हटा दिया, लेकिन तब तक मामला काफी चर्चा में आ चुका था।

अब दी अपनी सफाई (Ram Gopal Verma On Kiara Advani Bikini Scene)

विक्की लालवानी के साथ हाल ही में एक बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से याद नहीं कि उन्होंने उस ट्वीट में क्या लिखा था, क्योंकि वह अक्सर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिखते रहते हैं। उनके मुताबिक, उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था।

वर्मा का कहना है कि उन्होंने जो भी कहा था उसे एक तरह का “बैकहैंडेड कॉम्प्लिमेंट” यानी अप्रत्यक्ष तारीफ के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो हमेशा से सुंदर अभिनेत्रियों के बारे में अपने विचार खुलकर रखते आए हैं और इसमें उन्हें कोई झिझक नहीं होती।

खुद को बदलने से किया इनकार

फिल्ममेकर ने साफ कहा कि वो अपने विचार व्यक्त करने के तरीके को बदलने वाले नहीं हैं। उनके मुताबिक, एक कलाकार के तौर पर वह वही कहेंगे जो उन्हें सही लगता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उनका सिनेमा और उनकी निजी राय दो अलग-अलग चीजें हैं।

राम गोपाल वर्मा का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार खूबसूरती की तारीफ खुलकर की है, चाहे वह किसी अभिनेत्री के बारे में हो या किसी दृश्य के बारे में। इसलिए उन्हें लगता है कि इस बार भी उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया।

‘वॉर 2’ को लेकर भी चर्चा

बता दें कि अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ‘वॉर 2’ यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं, जबकि कियारा आडवाणी भी अहम किरदार निभा रही हैं।

फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह था, लेकिन रिलीज के बाद इसे आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कई समीक्षकों ने फिल्म की कहानी और वीएफएक्स को लेकर भी सवाल उठाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Mar 2026 04:38 pm

Published on:

06 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कियारा के बिकिनी सीन पर विवादित टिप्पणी को लेकर ‘रामू’ ने दी सफाई, राम गोपाल वर्मा बोले- वो तो तारीफ…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मुश्किल में फंसे रैपर बादशाह, नए गाने ‘टटिरी’ पर हुआ विवाद, महिला आयोग ने भेजा समन

Badshah Tateeree Song Controversy
बॉलीवुड

66 साल की ये एक्ट्रेस हैं प्रेग्नेंट? जिसे हॉटनेस का मिला है टैग, साड़ी में देख लोग लगाने लगे कयास

Neena Gupta get pregnant at 66 She wear white saree netizens said good news is coming
बॉलीवुड

ईरान-इजरायल की जंग पर पूर्व-लेफ्टिनेंट ने कही ऐसी बात, ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल…

ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल नहीं... ईरान-इजरायल की जंग पर एक्ट्रेस की बहन ने कही ऐसी बात, मचा बवाल
बॉलीवुड

सामने खड़े दिखे महादेव…भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी

सामने खड़े दिखे महादेव...भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी
बॉलीवुड

‘भारत ने मुझे धोखा दिया’ कहने वाली ईरानी एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं 10 साल से ईरान में…

Mandana karimi U Turn after statement india has betrayed me now revealed iran banned me for 10 years
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.