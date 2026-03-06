कियारा के बिकिनी सीन पर विवादित टिप्पणी को लेकर ‘रामू’ ने दी सफाई, राम गोपाल वर्मा बोले- वो तो तारीफ…

दरअसल, जब ‘वॉर 2’ का टीजर सामने आया तो उसमें कियारा आडवाणी की एक ग्लैमरस बिकिनी झलक ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इसी सीन को लेकर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की थी, जिसे कई लोगों ने अभिनेत्री के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक बताया। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने फिल्ममेकर की आलोचना शुरू कर दी।