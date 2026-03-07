7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dhurandhar 2 Trailer के ये हैं 7 धांसू सीन, रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा हर फ्रेम

Dhurandhar 2 Trailer: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं। आइये जानते हैं 3 मिनट के इस ट्रेलर के 7 खौफनाक सीन के बारे में...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 07, 2026

Dhurandhar 2 Trailer in hindi out this 7 best scene you shocked ranveer singh sanjay dutt

धुरंधर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज

Dhurandhar 2 Trailer Scene: जिस पल का सिनेमा प्रेमियों को महीनों से इंतजार था, वो आखिरकार आ गया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे देखते ही फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। रणवीर सिंह एक बार फिर अपने खूंखार और दमदार अवतार से पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार हैं। फिल्म 19 मार्च को ईद के खास मौके पर रिलीज हो रही है। इस 3 मिनट 25 सेकंड के ट्रेलर में ऐसे कई सीन हैं जो दिमाग सुन्न कर देने वाले हैं। आइए जानते हैं ट्रेलर के वो 7 बड़े सीन जो फिल्म की कहानी की परतें खोलते हैं।

1. ल्यारी का नया 'किंग'

ट्रेलर की शुरुआत एक चुभते हुए सवाल से होती है- "रहमान डकैत की मौत के बाद ल्यारी का बादशाह कौन बनेगा?" जवाब में रणवीर सिंह की एंट्री होती है। हमजा अली मजारी के रूप में रणवीर बिल्कुल रहमान डकैत के गेटअप में नजर आ रहे हैं और अब वह ल्यारी के नए सुल्तान के तौर पर राज कर रहे हैं।

2. जसकीरत सिंह रंगी का 'रिवेंज' मोड

ट्रेलर में सिर्फ हमजा अली ही नहीं, बल्कि उसके असल किरदार 'जसकीरत सिंह रंगी' पर भी काफी फोकस किया गया है। इसे देखकर साफ है कि दुश्मनों से बदला लेने के लिए ही उसने ल्यारी के डकैत का रास्ता अपनाया है।

3. संजय दत्त की ताबड़तोड़ गोलियां

संजय दत्त के बिना एक्शन अधूरा है। ट्रेलर में एसपी चौधरी असलम (संजय दत्त) ल्यारी की गलियों में गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर लग रहा है कि वह किसी बड़े अपराधी को खत्म करने के इरादे से वहां घुसे हैं।

4. मेजर इकबाल बनाम जसकीरत

अर्जुन रामपाल 'मेजर इकबाल' के किरदार में बेहद प्रभावशाली लग रहे हैं। ट्रेलर का एक हिस्सा इशारा करता है कि मेजर इकबाल की सीधी भिड़ंत हमजा से नहीं, बल्कि जसकीरत सिंह रंगी से होने वाली है, जो फिल्म के क्लाइमैक्स को दिलचस्प बनाएगी।

5. एक खौफनाक सच का सामना

ट्रेलर में एक सीन ऐसा है जहां हमजा अली मजारी फूट-फूट कर रो रहा है, लेकिन अगले ही पल जसकीरत सिंह रंगी के चेहरे पर गहरा खौफ दिखता है। ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई ऐसा सच आया है जिसने उसके होश उड़ा दिए हैं।

6. सारा अर्जुन का निशाना

येलिना के किरदार में सारा अर्जुन हाथ में बंदूक थामे नजर आ रही हैं। उनका निशाना किस पर है, यह तो साफ नहीं है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उन्हें हमजा की असलियत पता चल चुकी है।

7. उजैर बलोच की डरावनी झलक

'धुरंधर' के फैंस यह जानने को बेताब थे कि रहमान डकैत के बाद 'उजैर बलोच' का क्या हुआ। ट्रेलर के आखिरी हिस्से में उजैर की एक झलक मिलती है, लेकिन वह बेहद डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है, जो कई नए सवालों को जन्म देता है।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar 2 Trailer: ‘धुरंधर 2’ में दिखा रणवीर का खौफनाक अवतार, 3 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर रिलीज
मनोरंजन
धुरंधर 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 03:39 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar 2 Trailer के ये हैं 7 धांसू सीन, रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा हर फ्रेम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ननदोई की सोच से अलग है करीना कपूर की सोच, बोलीं- बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते…काम करने के घंटों पर बहस तेज

Kareena Kapoor On Work Shift Hours
बॉलीवुड

8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर बोलीं करीना कपूर, काम और परिवार में बेलेंस जरूरी, अनन्या पांडे ने भी दीपिका को किया सपोर्ट

kareena kapoor and ananya pandey reaction on deepika 8 hour shift demand
मनोरंजन

रोंगटे खड़े हो गए…’धुरंधर 2′ का ट्रेलर देखकर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, यूजर्स बोले- एक और 1000 करोड़ी फिल्म

Dhurandhar 2 Trailer Reactions
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 Advance Booking: ट्रेलर आते ही ‘धुरंधर 2’ ने छापे करोड़ों, एडवांस बुकिंग में बना डाला बड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Advance Booking
बॉलीवुड

राहुल गांधी ने ‘द केरल स्टोरी 2’ पर कसा तंज, बोले- अच्छा है लोग इस मूवी को…

Rahul Gandhi dig on Kerala Story 2 said that good news that people are not watching this
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.