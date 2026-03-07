7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गिरफ्तारी का लुकआउट नोटिस जारी होते ही रैपर बादशाह ने मांगी माफी, बोले- बेटा समझ कर माफ कर दो

Rapper Badshah Issues Apology Over Tateeree Row: रैपर बादशाह के 'टटीरी' गाने पर विवाद के बाद अब उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 07, 2026

Rapper Badshah Issues Apology Over Tateeree Row

Rapper Badshah Issues Apology Over Tateeree Row (सोर्स- एक्स)

Rapper Badshah Issues Apology Over Tateeree Row: पिछले कुछ दिनों से अपने हरियाणवी गाने ‘टटेरी’ को लेकर विवादों में घिरे मशहूर रैपर बादशाह ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध और कानूनी कार्रवाई के बीच सिंगर ने एक वीडियो जारी कर लोगों से माफी मांगी है।

उन्होंने खास तौर पर हरियाणा के लोगों से अपील की कि अगर उनके गाने से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें अपने बेटे की तरह समझकर माफ कर दिया जाए।

वीडियो के जरिए बादशाह ने मांगी माफी (Rapper Badshah Issues Apology Over Tateeree Row)

रैपर बादशाह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि उनके नए गाने को लेकर कई लोगों को आपत्ति हुई है। उन्होंने माना कि गाने के बोल और उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी कारण उन्होंने यह भी बताया कि गाने को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी महिला, बच्चे या समाज के किसी वर्ग का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, वे जानते हैं कि उनकी पहचान, भाषा और संस्कृति पूरी तरह हरियाणवी है और उन्हें इस पर गर्व है।

हरियाणवी पहचान पर जताया गर्व

अपने मैसेज में बादशाह ने ये भी कहा कि वो खुद हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और उनकी परवरिश, खान-पान और जीवनशैली में हरियाणवी संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। ऐसे में वो कभी भी अपने ही समाज के लोगों का अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।

उन्होंने ये भी बताया कि वो जिस हिप-हॉप संगीत शैली से जुड़े हैं, उसमें अक्सर कलाकार एक-दूसरे पर तंज कसते हुए या प्रतिस्पर्धा दिखाते हुए गाने बनाते हैं। इसी शैली के तहत यह गाना तैयार किया गया था, लेकिन इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था।

कुछ शब्दों को बताया अनुचित

बादशाह ने ये स्वीकार किया कि गाने में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को लोगों ने आपत्तिजनक माना है। उन्होंने कहा कि अगर उनके गाने के किसी हिस्से से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो इसके लिए वह दिल से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी बात समझेंगे और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह माफ कर देंगे।

पुलिस कार्रवाई के बीच आया बयान (Rapper Badshah Issues Apology Over Tateeree Row)

गौरतलब है कि ‘टटेरी’ गाने को लेकर हरियाणा में विवाद काफी बढ़ गया था। इस मामले में पंचकूला के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गाने के वीडियो में अश्लील शब्दों, अनुचित इशारों और स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों को दिखाने वाले सीन शामिल हैं, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया और गाने को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी।

फैंस का मिला समर्थन

जैसे ही बादशाह का माफी वाला वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि वे अपने पसंदीदा कलाकार के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि विवाद जल्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस विवाद का अंत किस तरह होता है।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar 2 Advance Booking: ट्रेलर आते ही ‘धुरंधर 2’ ने छापे करोड़ों, एडवांस बुकिंग में बना डाला बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Advance Booking

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 05:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गिरफ्तारी का लुकआउट नोटिस जारी होते ही रैपर बादशाह ने मांगी माफी, बोले- बेटा समझ कर माफ कर दो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अपने दम पर आगे बढ़े इब्राहिम…नेपोटिज्म की बहस के बीच नवाब सैफ ने कर दिया साफ, बेटे के करियर पर की बात

Saif Ali Khan On Ibrahim Ali Khan Amid Nepotism Debate
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन से लेकर आलिया भट्ट तक, ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर पर आई सेलेब्स की प्रतिक्रिया

Dhurandhar 2 trailer celebrities reactions.
मनोरंजन

रैपर बादशाह की गिरफ्तारी का लुकआउट नोटिस जारी, स्वाति मालिवाल बोलीं- ये शर्मनाक है…

Badshah Tateeree Song Controversy
बॉलीवुड

ननदोई की सोच से अलग है करीना कपूर की सोच, बोलीं- बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते…काम करने के घंटों पर बहस तेज

Kareena Kapoor On Work Shift Hours
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 Trailer के ये हैं 7 धांसू सीन, रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा हर फ्रेम

Dhurandhar 2 Trailer in hindi out this 7 best scene you shocked ranveer singh sanjay dutt
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.