गिरफ्तारी का लुकआउट नोटिस जारी होते ही रैपर बादशाह ने मांगी माफी, बोले- बेटा समझ कर माफ कर दो

जैसे ही बादशाह का माफी वाला वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि वे अपने पसंदीदा कलाकार के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि विवाद जल्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस विवाद का अंत किस तरह होता है।