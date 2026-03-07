अपने दम पर आगे बढ़े इब्राहिम…नेपोटिज्म की बहस के बीच नवाब सैफ ने कर दिया साफ, बेटे के करियर पर की बात

Saif Ali Khan On Ibrahim Ali Khan Amid Nepotism Debate: बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी स्टार किड्स को मिलने वाले विशेष अवसरों पर बहस लंबे समय से चलती आ रही है। इसी मुद्दे पर अब अभिनेता सैफ अली खान ने खुलकर अपनी राय रखी है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान सैफ ने कहा कि भले ही वो अपने बच्चों का समर्थन करते हैं, लेकिन करियर के मामले में हर किसी को अपनी पहचान खुद बनानी होती है।